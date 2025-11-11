La Unión Industrial de Merlo abrirá sus primeras oficinas comerciales en China

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, mantuvo un encuentro con representantes de la Unión Industrial de Merlo (UIM), en la antesala del viaje de una delegación local a Fuzhou, China, donde se inaugurarán las primeras oficinas comerciales permanentes de la institución.

El jefe comunal destacó que se trata de un hito histórico para la vida institucional del distrito, ya que la apertura de estas oficinas permitirá acceder a un mercado estratégico como el asiático, incorporar nuevas tecnologías y mejorar la competitividad de la industria local.

Durante la misión, la delegación merlense firmará convenios de cooperación con autoridades de Fuzhou capital de la provincia de Fujian y quinta economía de China— con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y tecnológicos entre ambos territorios.

Menéndez subrayó que esta iniciativa, impulsada hace más de tres años por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Merlo, representa una oportunidad clave para generar empleo y consolidar el crecimiento industrial en un contexto desafiante para la producción nacional.

También participaron del encuentro la diputada nacional Roxana Monzón y el presidente de la Unión Industrial de Merlo, Walter Nupieri, quienes resaltaron la importancia de esta nueva etapa de expansión y cooperación internacional para las empresas locales.