Día de la Tradición: nacimiento de José Hernández

Hoy 10 de Noviembre del 2025 se cumplen 191 años del nacimiento del autor de El gaucho Martín Fierro, por quien además, desde 1939, se celebra en la Argentina las tradiciones gauchas. En esta nota, la Secretaría de Cultura conmemora la figura de uno de los representantes más destacados de la cultura nacional.

Cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina no solo el nacimiento del escritor José Hernández —autor del emblemático poema El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro—, sino también, en su homenaje, el “Día de la Tradición”.

Hernández había nacido en 1834, en los caseríos de Perdriel, en la chacra de su tío Juan Martín de Pueyrredón. Estudió en el Liceo de San Telmo y, en 1846, viajó con su familia al sur de la provincia de Buenos Aires, donde se familiarizó con la vida rural y las costumbres de aquel personaje tan autóctono de la región: el gaucho. Por otra parte, las luchas políticas de la época también caracterizaron su vida. A fines de los cincuenta, comenzó su labor periodística en el periódico Nacional Argentino, con una serie de artículos que, 1863, se publicaron en forma de libro con el título de Vida del gaucho.

El compromiso político de José Hernández lo llevo a ser diputado provincial y, en 1880, ya como presidente de la Cámara de Diputados, fue un gran defensor del proyecto de federalización, por el cual Buenos Aires pasó a ser la capital del país. En 1881 fue elegido senador provincial y logró mantenerse en el cargo hasta 1885, un año antes de su muerte, el 21 de octubre de 1886, a los 51 años.

El gaucho Martín Fierro

La cuestión del gaucho siempre estuvo presente a lo largo de su vida. Fue así que José Hernández escribió una de las obras literarias más importantes de la región. En este poema que consta de dos partes, Hernández introdujo como protagonista al gaucho payador Martín, quien fue obligado a incorporarse al ejército por parte de quienes menospreciaban su existencia, al igual que la del indio. De este modo, víctima de la opresión y la injusticia, Martín huye para convertirse en un gaucho matrero, fuera de la Ley.

Si bien ya había otros escritores que dieron comienzo al género de la literatura gauchesca, como Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascasubi o Estanislao del Campo, fue la obra de Hernández la que logró posicionarse en la cumbre de la literatura argentina. En sus páginas, el autor expresó la vida del gaucho en el país, su estilo de vida, costumbres y su más profunda cosmovisión, inmortalizándola con notables versos que se perpetuaron a lo largo y ancho de la región hispanoamericana.

Día de la Tradición

Se sabe que la palabra “tradición” deriva del latín “traditio” y del infinitivo “tradere”, con el significado de “transmitir o entregar”. Así, llegó al español como aquello que pasa de una generación a otra; ese legado que continúa hasta el presente, siempre en permanente construcción y forjando determinada identidad cultural.

En relación con la figura del gaucho a partir de la cual fue pensado el «Día de la Tradición», la obra de Leopoldo Lugones, El payador, fue también una gran reivindicación de la literatura gauchesca que muchos abogaron como clave de un tipo de argentinidad. De todas maneras, la celebración del “Día de la Tradición” se instauró el 10 de noviembre en conmemoración del natalicio de José Hernández, el escritor que hizo de la gauchesca un hito cultural.

El «Día de la Tradición» se hizo oficial en 1939, cuando el Congreso aprobó la Ley N.º 4756, cuyo autores -Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni- reconocieron el pedido de la Agrupación Bases, que expresaba las ideas del periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone, para homenajear y celebrar las tradiciones gauchas en la Provincia de Buenos Aires. Pero fue más tarde, con la Ley Nacional N.° 21.154 de 1975, cuando ya de forma definitiva se consagró aquella fecha conmemorativa para todo el territorio argentino.