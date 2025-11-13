Alicia Kirchner presentó en el libro “Pensamiento y Obra de Eva Perón” en Malvinas Argentinas

La senadora nacional fue recibida por el senador provincial en el Auditorio Municipal, en una jornada que reivindicó el legado de Eva Perón y el compromiso con la justicia social.

En el Auditorio del Municipio de Malvinas Argentinas se presentó el libro “Pensamiento y Obra de Eva Perón”, una compilación realizada por Nora Bustos y Matías Saba, que invita a repasar la vida, la lucha incansable y el legado eterno de una de las figuras más trascendentes de la historia argentina. La actividad contó con la presencia de la senadora nacional Alicia Kirchner, del senador provincial Luis Vivona, y del intendente local, Leonardo Nardini quienes acompañaron la presentación.

Durante el encuentro, Alicia Kirchner – ex gobernadora de Santa Cruz y ex ministra de Desarrollo Social de la Nación – compartió reflexiones sobre la vigencia del pensamiento de Eva Perón y su influencia en las políticas sociales contemporáneas. Luis Vivona, uno de los anfitriones del evento, destacó la importancia de recibir a la senadora en Malvinas Argentinas. Recordemos que ambos compartieron años de trabajo conjunto en el Ministerio de Desarrollo Social, donde él se desempeñó como subsecretario de Planeamiento y Gestión Deportiva de la Secretaría de Deporte.

“Fue una etapa en la que aprendimos mucho de su forma de gestión, de su compromiso con los que más lo necesitan, siguiendo siempre las enseñanzas de Eva”, expresó Vivona, subrayando la relación de respeto y coincidencia ideológica que los une desde hace años.

El encuentro fue también un homenaje al espíritu de justicia social y al compromiso militante que caracterizaron a Eva Perón. “Gracias Alicia por venir a Malvinas Argentinas – concluyó Vivona – siempre bienvenida compañera”.