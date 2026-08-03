La producción vitivinícola bonaerense tuvo su 9° encuentro en Malvinas Argentinas

El intendente Leo Nardini junto al diputado provincial Luis Vivona, encabezaron la 9.ª edición de la Feria del Vino en el Polo Gastronómico de lo que será el Paseo de la Laguna. La jornada reunió a más de 1500 invitados y se consolidó como punto de encuentro de bodegas, enólogos, sommeliers, estudiantes, gastronómicos y amantes del vino, junto a más de treinta productores, comerciantes y empresarios bonaerenses, además de referentes de todo el país en la industria vitivinícola y otras actividades.

Nardini comentó: “Estamos muy felices de volver a encontrarnos en esta novena edición y acompañar el crecimiento de una actividad que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada. La provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme. Hay grandes productores y una oferta que permite acercar esta experiencia a muchas personas. Necesitamos generar las condiciones para que esta activida d siga creciendo”.

Por otro lado, el diputado Vivona manifestó que “desde la sanción de la Ley de Vino, 60 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires comenzaron a desarrollar emprendimientos vitivinícolas. Estamos hablando de una actividad que genera producción, empleo y turismo, y que tiene un enorme potencial de crecimiento.

La Provincia cuenta con alrededor de 600 hectáreas destinadas a la producción de vino y con condiciones de suelo que permiten pensar en un desarrollo mucho mayor”.En su novena edición, la feria reunió emprendimientos que reflejan la diversidad y calidad de la producción bonaerense, consolidando un espacio de encuentro que combinó identidad, tradición, innovación y desarrollo.

Entre los participantes se destacaron bodegas como Trapiche Costa & Pampa, con vinos oceánicos; Gamboa, dedicada a vinos de autor; Las Antípodas, con vinos de altura; Saldungaray, en Sierra de la Ventana; Al Este, en Médanos; Labory del municipio de Zárate, Zaffratelli de Luján, y la histórica Coo perativa de Vinos de la Costa de Berisso, junto a proyectos jóvenes como Sante Vins y microbodegas urbanas como Media Hectárea.

También estuvieron presentes productores gastronómicos que enriquecieron la propuesta, como Piedras Blancas, con quesos artesanales; DiPieri, con salamines artesanales; Fermier, con quesos estilo francés; y Tikal Chocolates, con su línea premium.

En su mensaje, Nardini subrayó que este tipo de iniciativas permiten visibilizar las actividades productivas, fomentar el empleo y consolidar un esquema de crecimiento conjunto y sostenido para la Provincia. Señaló la necesidad de propuestas concretas desde el sector público que acompañen y potencien el desarrollo de las actividades privadas, generando las condiciones para una provincia y un país con más oportunidades.