Femicidio cada 35 horas: se registraron más de 140 asesinatos en los primeros siete meses de 2026

Mientras llegaba a los medios el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata, los observatorios de femicidos publicaron el recuento mensual de este delito cometido en 2026. La agrupación feminista Ahora que sí nos ven registró 147 asesinatos de mujeres en un contexto de violencia de género y 234 tentativas desde enero hasta julio.
La cifra se desagrega en 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios/transfemicidios. Lo que implicó que 145 menores de edad quedaran huérfanos. Julio fue el segundo mes del año que registró más femicidios con 24 casos, marzo fue el tercero con 23 casos y enero el primero con 26 casos.
El 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa y 59 de ellas tenía entre 21 y 40 años, la franja etaria más elegida por los femicidas. El 64% de los asesinos eran parejas o exparejas y 64 de ellos tienen entre 21 y 40 años. El 45,6% de los asesinatos ocurrió en la vivienda de la víctima, con un arma blanca (28,6%) o un arma de fuego (25,2%) en más de la mitad de los casos.
Por su parte, el observatorio “Adriana Marisel Zambrano” que dirige las asociación civil La Casa del Encuentro registró 142 femicidios y 300 tentativas de asesinatos en un contexto de violencia de género. La cifra se desagrega en 123 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, cinco transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Esto implicó que 155 hijos e hijas quedaran sin madre, el 72% son menores de edad. El 55% de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor ya que el 69% fueron asesinadas en su hogar.