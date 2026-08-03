Femicidio cada 35 horas: se registraron más de 140 asesinatos en los primeros siete meses de 2026

La cifra se desagrega en 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios/transfemicidios. Lo que implicó que 145 menores de edad quedaran huérfanos. Julio fue el segundo mes del año que registró más femicidios con 24 casos, marzo fue el tercero con 23 casos y enero el primero con 26 casos.

El 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa y 59 de ellas tenía entre 21 y 40 años, la franja etaria más elegida por los femicidas. El 64% de los asesinos eran parejas o exparejas y 64 de ellos tienen entre 21 y 40 años. El 45,6% de los asesinatos ocurrió en la vivienda de la víctima, con un arma blanca (28,6%) o un arma de fuego (25,2%) en más de la mitad de los casos.

Por su parte, el observatorio “Adriana Marisel Zambrano” que dirige las asociación civil La Casa del Encuentro registró 142 femicidios y 300 tentativas de asesinatos en un contexto de violencia de género. La cifra se desagrega en 123 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, cinco transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Esto implicó que 155 hijos e hijas quedaran sin madre, el 72% son menores de edad. El 55% de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor ya que el 69% fueron asesinadas en su hogar.