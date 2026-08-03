Juanjo Castro visitó al presidente del Colegio de Abogados de San Martín

El concejal Juanjo Castro mantuvo un encuentro institucional con el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martín, Dr. Marcos Vilaplana, acompañado por el consejero Dr. Hernán Capurro y la Dra. Andrea Sosa, referente del área de Comunicación y Derecho de la institución.

Durante la reunión, Castro felicitó a Vilaplana por su reciente reelección al frente del Colegio de Abogados, destacando el amplio respaldo obtenido en las elecciones y expresándole sus mejores deseos para los próximos cuatro años de gestión.

El encuentro permitió además intercambiar ideas sobre distintos temas vinculados al fortalecimiento del ejercicio profesional y al funcionamiento del Departamento Judicial de San Martín.

Al finalizar la visita, el concejal agradeció la cordial recepción del presidente del Colegio y valoró su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta en beneficio del Departamento Judicial de San Martín y de todos los abogados matriculados.