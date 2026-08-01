Malvinas Argentinas celebró la graduación de más de 70 nuevos médicos especialista

Se entregaron los diplomas a los residentes que finalizaron su formación durante el corriente año. El sistema de salud local se consolida como una unidad académica acreditada por la Universidad de Buenos Aires. El acto contó con la presencia de las máximas autoridades sanitarias del municipio.

La Ceremonia de Colación de Grado de los Residentes Médicos del Sistema de Salud de Malvinas Argentinas se llevó a cabo para celebrar la culminación de una etapa fundamental en la carrera de los profesionales de la salud, en el Auditorio Municipal.

En una jornada marcada por el reconocimiento al compromiso, se realizó la entrega formal de diplomas a más de 70 médicos residentes que finalizaron su instrucción en el distrito durante el corriente año.

Este logro es fruto del desarrollo de una unidad académica de excelencia en Malvinas Argentinas, la cual se encuentra plenamente acreditada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El sistema no solo garantiza el dictado de materias para alumnos de grado, sino que ofrece una vasta oferta de residencias médicas en diversas especialidades, todas ellas con su correspondiente carrera de médico especialista de la UBA.

La ceremonia contó con la presencia del Dr. Daniel Caiña, director general de hospitales de Malvinas Argentinas; la Dra. María del Carmen Pardi, secretaria de Salud del Municipio; y Julieta Brizuela, directora de Docencia del área.

Entre los nuevos especialistas que se incorporan al sistema se encuentran profesionales formados en áreas como Cardiología, Cirugía General, Dermatología, Diagnóstico por Imágenes, Neurocirugía, Ortopedia y Traumatología, Psiquiatría, Tocoginecología y Oftalmología. Esto fortalece la calidad de atención y el prestigio médico del sistema de salud público del distrito.