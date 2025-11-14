La obra “Malvinas, legado de sangre” producida en Merlo fue premiada en California EE.UU

La obra audiovisual “Malvinas, legado de sangre”, creada y producida en Merlo, fue premiada en la ciudad de California con el “Golden Gate Film Award” al Mejor Film Extranjero, categoría Documental.

“Un logro que nos llena de orgullo, porque representa la memoria viva de nuestros héroes de Malvinas, el amor de sus familias y la fuerza de un pueblo que nunca olvida”, manifestó el Intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

Asimismo, el mandatario sostuvo “Este reconocimiento internacional no es casualidad: detrás hubo una decisión política profunda del Municipio de Merlo de acompañar a nuestros veteranos en su regreso a las Islas, junto a sus hijos y nietos”.

“Esa decisión sostenida a través de los años marcó el camino, dio sentido al programa, y permitió que esta historia pudiera contarse como merecía —con verdad, emoción y respeto”, remarcó el jefe comunal.

En este sentido, el Intendente Gustavo Menéndez y el Gobierno del Pueblo de Merlo felicitan al director del film, Daniel Ponce, y a todo el equipo que lo hizo posible, además de agradecer a la Academia y al jurado de los Golden Gate Film Awards por este reconocimiento.

“Este premio es de todos: del equipo, del municipio, de todos los merlenses, de todos los argentinos y, sobre todo, de nuestros veteranos, que nos enseñaron que el verdadero legado se construye con coraje, memoria y amor por la Patria. Malvinas vive. Y su legado late en cada corazón argentino”, finalizó Menéndez.

El documental “Malvinas, legado de sangre”, dirigido por Daniel Ponce, narra la historia de ocho Veteranos de Guerra, oriundos de Merlo, que vuelven a las Islas Malvinas, a 42 años del conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña.

El relato audiovisual cuenta con animaciones originales y una estética cinematográfica que busca trascender lo testimonial, para honrar, emocionar y mantener vivo el legado de nuestros héroes.