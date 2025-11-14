Avanzan las obras de pavimentación en San Miguel

La Municipalidad de San Miguel avanza con un amplio plan de pavimentación en distintos barrios del distrito, con el objetivo de mejorar la circulación y fortalecer la infraestructura urbana.

Una de las obras centrales es la apertura de la calle Chapeaurouge, entre Paraguay y Jujuy, que permitirá optimizar la conectividad entre los barrios Obligado y Bella Vista, generando un nuevo corredor vial para los vecinos de la zona.

En paralelo, se ejecutan trabajos de pavimentación en múltiples frentes: Callao, en los barrios Belgrano y Rosa Mística; Ángel Gallardo, en El Colibrí; Sívori, Santa María de Oro y Rodrigo de Triana, en Santa Brígida; Rodríguez Peña, en Mitre; Pichincha, en San Ignacio; y Carlos Gardel, en San Jorge.

Asimismo, continúa la repavimentación y puesta en valor de la avenida Gaspar Campos, en el tramo comprendido entre la avenida Balbín y Senador Morón. A esto se suma la obra hidráulica con pavimento en Pardo y Ustarroz, junto con otros trabajos que integran el plan de mejoras viales en marcha.