El municipio de Malvinas Argentinas, incorpora el servicio de Telemedicina

Se incorpora el servicio de Telemedicina para mejorar la atención en pediatría y clínica médica, destinado a resolver consultas de baja complejidad, reducir los tiempos de espera y descomprimir el sistema de salud del distrito, durante las 24 horas.

El sistema de Salud del municipio de Malvinas Argentinas, incorpora una nueva herramienta que complementa la atención médica tradicional. Se trata del servicio de Telemedicina que operará a través de tótems, una modalidad que permitirá evitar la saturación del sistema y brindará una respuesta médica inmediata a consultas de baja complejidad.

Para acceder al consultorio virtual desde dispositivos móviles, se debe descargar la app “Malvinas Más Digital”, disponible para cualquier celular o dispositivo con acceso a internet, cámara y micrófono. Luego, ingresar a la aplicación y seleccionar el botón “Telemedicina”. Será necesario registrarse con los datos personales e iniciar sesión. Una vez allí, se podrá acceder a los consultorios virtuales del municipio de Malvinas Argentinas, realizar consultas en línea y descargar recetas e informes médicos de manera sencilla.

Vecinos y vecinas podrán comunicarse con un profesional para resolver sus consultas médicas de manera rápida, segura y cercana. El acceso al servicio podrá realizarse a través de tótems ubicados estratégicamente o mediante cualquier teléfono celular con internet.

Los tótems estarán ubicados en: la Unidad Primaria de Atención de Villa de Mayo; el Polideportivo de Grand Bourg; el Centro de Salud de Tierras Altas; el Centro de Salud La Loma, también en Villa de Mayo y en el Hospital de Trauma y Emergencias “Dr. Federico Abete”.

Los consultorios virtuales atenderán las especialidades de pediatría y clínica médica. Con esta modalidad, se reducirán los tiempos de espera, los pacientes podrán gestionar recetas y estudios en el momento y realizar consultas de lunes a domingos, durante las 24 horas del día.

Se recuerda que el servicio de Telemedicina no atiende emergencias. En ese caso, se recomienda utilizar las vías habituales de atención: comunicarse al 0800-222-7263 o acudir al hospital más cercano.