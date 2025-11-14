La Provincia de Buenos Aires impulsa el debate sobre el federalismo

El comienzo de un ciclo de encuentros organizado en el marco del Programa Puentes contó con la participación del ministro de Economía bonaerense, Pablo López (FOTO).

El Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires llevó adelante el primer encuentro del curso “Federalismo y cooperación de gobiernos subnacionales”, organizado en conjunto con la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). La jornada abordó los desafíos del federalismo fiscal y contó con participantes de 20 provincias.

En el encuentro, que abre un ciclo llevado adelante en el marco del Programa Puentes con el apoyo de la Escuela de Gobierno bonaerense, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, analizó la distribución de funciones, recursos y potestades tributarias entre el Gobierno nacional y las provincias. Posteriormente, el docente e investigador Agustín Lodola examinó los desafíos del federalismo fiscal, los fundamentos de las finanzas públicas y los enfoques teóricos sobre coordinación tributaria.

También participaron de la jornada el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Padín; el vicerrector de la UNGS, Germán Pinazo, y otras autoridades provinciales y referentes académicos.

El curso “Federalismo y cooperación de gobiernos subnacionales” forma parte de una propuesta conjunta del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la UNGS, orientada a promover la formación y el debate sobre la gestión pública y la cooperación interprovincial.