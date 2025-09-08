La Lista corta dio sus frutos y Calvente fue electo concejal

“Primero San Miguel” obtuvo el 39,47% de los votos y se quedó con las elecciones a concejales, mientras que Fuerza Patria, liderada por Juan José Castro, alcanzó el 32,42%. Es la primera vez que la gestión compite con boleta corta y logra un respaldo contundente.

San Miguel vivió una jornada electoral marcada por la tranquilidad y la participación de los vecinos, que superó las expectativas iniciales. La lista vecinal “Primero San Miguel”, impulsada por el intendente Jaime Méndez y el senador provincial Joaquín de la Torere, y liderada por Héctor Calvente, se alzó con el triunfo en las elecciones a concejales con el 39,47% de los votos, relegando al segundo lugar a Fuerza Patria, encabezada por el peronista Juan José Castro, que obtuvo el 32,42%.

Se trató de un comicio histórico para el oficialismo local, ya que fue la primera vez que la gestión decidió competir con una boleta corta, sin el respaldo de una estructura provincial o nacional. “Espero sean conscientes de lo que ha pasado hoy, porque los vecinos han elegido primero a San Miguel”, expresó Calvente durante su discurso tras conocerse los resultados.

El flamante concejal electo destacó el trabajo del equipo y la confianza depositada por los vecinos: “Me tocó una lista de lujo, que representaba todos los valores de la gestión. Apostamos a la gestión y a San Miguel, y los vecinos hoy lo confirmaron con su voto. Eso quiere decir que vamos por el camino correcto”.

Por su parte, Jaime Méndez celebró el apoyo recibido y remarcó la importancia de la elección: “Es la primera vez en la historia que vamos con una boleta vecinal, y tener ese respaldo es un espaldarazo hermoso. La gente valoró la gestión local, pensó en eso y eso es lo que llenó las urnas, porque saben que nos ocupamos de la seguridad, de las obras y de las tareas del día a día”.

Consultado sobre el contraste con el resultado provincial, donde el peronismo se impuso, Méndez sostuvo que “siempre hay cosas para mejorar, y para eso estamos. En lo personal es una satisfacción muy grande. Íbamos con un candidato que la gente no conocía, pero que trabaja muy bien y que representa el área más importante del municipio, que es la seguridad. Que nos hayan acompañado de esta manera nos llena de alegría”.

Con esta victoria, el oficialismo de San Miguel refuerza su proyecto político local y obtiene una validación clave de cara a los próximos años, consolidando su estrategia de gestión cercana a los vecinos.