Nardini fue el más votado de la provincia: triunfo con más del 68%

Con una diferencia de 45 puntos sobre La Libertad Avanza, el jefe comunal se posiciona como una de las figuras del peronismo bonaerense. Su gestión, basada en obra pública, salud y seguridad, vuelve a recibir un fuerte respaldo.

Malvinas Argentinas ratificó su rumbo político en las elecciones municipales de este domingo, donde la lista encabezada por Leonardo Nardini como candidato de Fuerza Patria obtuvo el 68,07% de los votos. La segunda fuerza, La Libertad Avanza, alcanzó el 22,87%, seguida por el Frente de Izquierda con 2,47% y Somos con 2,03%. Con esta diferencia de 45 puntos, el oficialismo reafirma su liderazgo territorial y proyecta su influencia hacia las elecciones generales de octubre.

El intendente concurrio con su hija a votar en la escuela Alfosna Storni

Cabe destacar que, el resultado convierte a Nardini en el intendente más votado de la provincia de Buenos Aires loque lo posiciona bien hacia su futuro político. “Orgulloso de estar con compañeras y compañeros que todos los días se esfuerzan, creo que las vecinas y los vecinos han premiado la constancia, la gestión, el esfuerzo de todos los días, más allá de las adversidades. Y el respeto. Porque nosotros somos una fuerza política que nunca le faltó el respeto a nadie. Pueden pensar igual o diferente, nos pueden votar o no, pero gobernamos para todos, y eso la gente lo ha valorado”, afirmó tras conocerse los resultados.

Desde 2015, la gestión de Nardini se consolidó sobre tres pilares fundamentales: obra pública, salud y seguridad. En estos nueve años se pavimentaron más de 5.400 cuadras, se recuperaron más de 70 espacios públicos y actualmente hay más de 40 obras en marcha, muchas de ellas realizadas con recursos propios ante el retiro del financiamiento nacional. En salud, el municipio se posicionó como referente regional gracias a la inversión en infraestructura, equipamiento de última tecnología y la ampliación de servicios. En seguridad, Malvinas cuenta con más de 140 patrullas activas y un sistema de monitoreo con más de 1.400 cámaras.

Además, la gestión avanzó en la transformación digital del Estado local y promovió la cultura y el deporte como espacios de encuentro comunitario. “Mañana vamos a estar en la calle, como siempre: con cada obra que tenemos que llevar adelante, con los programas deportivos, las cuestiones educativas, con la salud y la seguridad, todo lo que tenemos que seguir mejorando. Nosotros no desconocemos eso, ese es el peronismo de Malvinas Argentinas”, destacó Nardini.

A nivel provincial, Fuerza Patria se impuso con el 47,11% de los votos, triunfando en 6 de las 8 secciones electorales, seguida por La Libertad Avanza con 33,81%, Somos Buenos Aires con 5,4% y el Frente de Izquierda con 4,4%.

La presencia de Nardini como primer candidato a concejal fue clave en una campaña que priorizó el contacto directo con los vecinos y la defensa de lo logrado. Con este triunfo, Nardini se perfila como una de las opciones jóvenes del peronismo para los próximos años.