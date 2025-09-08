Mario Ishii y Juan Ligo triunfadores con Fuerza Patria

El intendente Mario Ishii fue electo senador provincial por la primera sección electoral. En tanto, el candidato local obtuvo más del 52% de los votos, consolidando el liderazgo del oficialismo en el distrito.

El domingo 7 de septiembre de 2025, las elecciones legislativas en José C. Paz consolidaron a Fuerza Patria como la fuerza política dominante en el distrito. Juan Ligo, candidato a concejal respaldado por el intendente Mario Ishii, obtuvo un contundente 52,4% de los votos, superando ampliamente a La Libertad Avanza, que alcanzó el 27,9%. El Frente de Izquierda, con Sofía Inés Gottig a la cabeza, quedó tercero con un 5,8%, sin alcanzar representación en el Concejo Deliberante ni en el Consejo Escolar.

Este resultado reafirma el liderazgo de Mario Ishii, quien ha sido una figura central en la política local durante años. Su apoyo a Ligo y la estrategia de Fuerza Patria han fortalecido su posición en la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, el jefe comunal, que iba como candidato a senador provincial por Fuerza Patria en la primera sección electoral, ya tiene un lugar asegurado en la banca de la Legislatura bonaerense pues la lista se impuso sobre La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

En relación con los resultados, Mario Ishii, quien votó en la Escuela Rosario Vera Peñaloza, expresó: «Me interesa que la gente estudie gratuitamente. Hay una situación de crisis que hay que ponerle un freno a los que gobiernan porque así no se puede seguir.» Estas declaraciones reflejan su compromiso con la educación y su crítica a la situación política y económica actual.

Con este triunfo, Fuerza Patria no solo consolida su poder en José C. Paz, sino que también refuerza su presencia en la provincia, posicionándose como una fuerza política clave en el escenario bonaerense.