José C. Paz: Mansilla respaldó a Ishii en su proyecto de emergencia alimentaria

El funcionario municipal dijo que el senador Mario Ishii “no es empleado de ninguna escribanía”, remarcando su independencia dentro e la Legislatura bonaerense.

El secretario de Gobierno de la municipalidad de José C. Paz, Pablo Mansilla, salió a defender al senador provincial, Mario Ishii, respecto del proyecto de ley que presentó hace algunas semanas para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en la provincia de Buenos Aires, por un lapso de 18 meses.

El dirigente se refirió así en el programa de streaming Border, que conduce la periodista María Julia Oliván. “Mario Ishii no es empleado de ninguna escribanía”, dijo y marcó un límite demostrando que el legislador no tiene que responder a nadie, incluso tampoco al gobernador bonaerense.

Respecto al proyecto de ley, mencionó que “estamos del lado de la gente, del pueblo”. Y recordó un antecedente de esa situación cuando Daniel Scioli era el gobernador de la provincia: “Ishii fue el único senador que no le voto el presupuesto a Scioli, porque le ponían 22 mil millones de pesos al juego y 6 mil a acción social, o sea nosotros siempre vamos a estar del lado de la gente con mi conductor y jefe político, nunca vamos a entregar a los pobres, porque no hay nada peor que dejar de dar de comer a los pobres”. Seguido, indicó que por esa razón es que presentaron el proyecto de emergencia alimentaria y nutricional por un plazo de 18 meses en toda la provincia.

Luego, se refirió al trabajo territorial que desarrollan en materia de contención social. En ese sentido, explicó que en José C. Paz hay 54 mil familias a las que se les entrega el programa MESA, y que no se las puede dejar de dar de comer. “Dejemos de hacer rutas innecesarias, como la 11 o la de Guaminí; que esos fondos vayan a la gente que lo necesita. Cuando vos estás en un momento de crisis lo que no tenés que hacer es dejar de darle de comer al pueblo”, reafirmó.

Por último, en relación a la tarea desarrollada en el distrito, Mansilla recordó que hace unos días el intendente en uso de licencia, vicepresidente primero del senado y vicepresidente de la UNESCO, Mario Ishii, entregó 20 mil pares de zapatillas para que los chicos puedan ir a clases con un calzado sano: “¿Sabés que hay chicos que van al colegio con las zapatillas rotas?”, le pregunto a la periodista, destacando que en José C. Paz tomaron cartas en el asunto.