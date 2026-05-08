San Miguel avanza con nuevas obras en plazas y espacios públicos

La Municipalidad de San Miguel lleva adelante un plan de renovación y puesta en valor de plazas y espacios públicos en todo el distrito.

Actualmente se están haciendo obras en seis plazas: Juan Manuel de Rosas, en Santa Brígida; Mujeres Argentinas, en Parque La Gloria; 17 de Octubre, en Don Alfonso; Nilo Arriaga, en Manuelita; la plaza del CIC, en barrio Mitre; y la de Río Diamante y Salta, en barrio Obligado.

En estos espacios verdes se están realizando distintas tareas como la colocación de nuevas luminarias LED, construcción de caminos y senderos peatonales, juegos para niños, sistemas de riego, parquización, áreas de calistenia, zonas de descanso con mesas y bancos, entre otras mejoras.

Además, se está construyendo una nueva plaza en la intersección de Lebensohn y Av. Francia, en Bella Vista, y una plaza canina, en Sargento Cabral y las vías del tren San Martín, en Muñiz, que conecta con el Corredor Aeróbico y contará con un cerramiento perimetral de uso recreativo y exclusivo para mascotas.

Próximamente también se renovarán las plazas 4 héroes de Malvinas, Presidente Perón y Los Paraísos y el espacio público de Muñoz e Irigoin.

A su vez, recientemente se hicieron veredas, se puso césped y un mangrullo nuevo en la plaza de Pichincha y Charlone y en la plazoleta de Edison y Sivori. Además, se colocaron juegos en la terminal de trasbordo de Lemos.

Por otro lado, se renovaron veredas en distintos puntos de San Miguel, como en el centro comercial de León Gallardo, que se extendió hasta Paso/Camila Rolón. En estos momentos se está trabajando sobre las veredas de Gaspar Campos entre Arricau y Florencio Sánchez.