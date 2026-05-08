Horror en Los Polvorines: asesinaron a una mujer y abusaron de su hija de 9 años

El principal sospechoso es un vecino y amigo de la familia que permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía. La comunidad exige justicia y mayor seguridad en la zona.

Un brutal crimen conmociona a los vecinos de Los Polvorines luego del asesinato de una mujer y el abuso sexual de su hija de 9 años dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Velázquez al 4100. El principal acusado fue identificado pero continúa prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas policiales.

La víctima fatal fue identificada como Yolanda Raquel Cáceres. Según trascendió en la investigación, Amarilla sería vecino y amigo de la familia, situación que profundizó aún más el impacto entre los habitantes del barrio.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el agresor habría ingresado a la vivienda por una ventana mientras madre e hija dormían. La menor relató posteriormente que el atacante comenzó a abusar de ella y a realizarle tocamientos, situación que fue advertida por su madre, quien intervino inmediatamente para defenderla.

En medio de un violento forcejeo, el acusado atacó a Cáceres con un arma blanca y le provocó dos heridas mortales en el cuello y la cabeza. La mujer falleció en el lugar a raíz de la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, la niña logró escapar de la vivienda en medio de la lluvia para pedir ayuda a los vecinos. Fueron ellos quienes dieron aviso al 911. Minutos después, efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas arribaron al domicilio y encontraron el cuerpo de la víctima tendido en el suelo de la propiedad.

Mientras tanto, el agresor logró darse a la fuga y desde entonces se montó un intenso operativo de búsqueda para intentar localizarlo. Personal policial realiza tareas investigativas, relevamiento de cámaras de seguridad y toma de testimonios para reconstruir los movimientos del sospechoso.

El caso generó una fuerte conmoción social en el barrio. Vecinos y allegados a la familia se manifestaron frente a la vivienda con carteles y mensajes reclamando justicia por Yolanda y acompañamiento para la menor. Además, en redes sociales se multiplicaron los pedidos para que el acusado sea detenido lo antes posible.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, encabezada por la fiscal Lorena Carpovich, especializada en violencia familiar y de género, quien dispuso diversas medidas judiciales y ordenó intensificar la búsqueda del acusado.