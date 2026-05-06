Donación de Órganos: Convenio con la Suprema Corte de Justicia para agilizar los procedimientos

Se acordó trabajar en conjunto para implementar el protocolo de actuación en procesos de ablación de órganos y/o tejidos, ante casos de muerte traumática para trasplante.

El ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak; su par de Seguridad, Javier Alonso; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres; el Procurador General, Julio Conte Grand; y el presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, firmaron hoy un convenio para garantizar la aplicación del Protocolo de Actuación Integral en procesos de ablación de órganos y tejidos en casos de muerte traumática, tal lo dispone la Ley 27.447.

El acuerdo busca articular la intervención de los distintos actores judiciales, sanitarios y de seguridad para poder asegurar la coordinación operativa, la celeridad de los procedimientos, y el cumplimiento de la normativa vigente; especialmente en situaciones que requieren compatibilizar la investigación penal con los procesos de donación y trasplante.

El texto, rubricado hoy en la Casa de la Justicia ubicada en La Plata, tendrá una vigencia de dos años, con renovación automática, y establece que la Suprema Corte de Justicia y Procuración General asume el compromiso de garantizar la implementación del Protocolo en su ámbito, promover y participar en instancias de capacitación para jueces, fiscales y operadores judiciales sobre la temática, y asegurar la correcta articulación con el resto de los organismos intervinientes.

En tanto, el Ministerio de Seguridad se compromete a coordinar y supervisar la actuación de las fuerzas policiales en el marco del procedimiento, garantizar la intervención inmediata del médico forense o legista, y facilitar la articulación operativa entre policía, Poder Judicial, Procuración y CUCAIBA.

Por su parte, el Ministerio de Salud se hará cargo de adoptar las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para implementar el protocolo, promover la capacitación del personal sanitario involucrado, y asegurar la disponibilidad y funcionamiento de los dispositivos sanitarios vinculados al proceso de ablación y trasplante, en coordinación con el CUCAIBA.

Por último, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) se compromete a brindar la asistencia técnica y operativa para la implementación del protocolo, coordinar el proceso de procuración de órganos y tejidos y la interacción entre actores, participar en la capacitación y actualización de todos los operadores intervinientes, y colaborar en la elaboración de instrumentos complementarios y mejoras del sistema.

Asimismo, se establece la creación de una mesa de trabajo interinstitucional permanente, destinada a monitorear la implementación del convenio, proponer mejoras y coordinar las acciones de formación.