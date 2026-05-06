La UBA desmintió al Gobierno Nacional por el giro de fondos

El Consejo Interuniversitario reafirmó la necesidad de una gran marcha nacional universitaria y volvió a convocar para el próximo 12 de mayo. Por otro lado, Emiliano Yacobitti mostró una carta en la que el Gobierno reconoció que no transfirió los fondos pactados por el Presupuesto.

El Consejo Interuniversitario Nacional volvió a llamar a una marcha universitaria para el próximo martes 12 de mayo para reclamar, una vez más, que se cumpla la ley de financiamiento universitario que ya fue aprobada por el Congreso Nacional. La nueva convocatoria volvió a tomar fuerza luego de un entredicho con el Secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que en redes sociales trató de sostener que había girado los fondos para los hospitales universitarios cuando, en realidad, firmó una carta enviada a la UBA en la que reconoce que esas partidas nunca fueron transferidas.

Fue el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que a través de sus redes sociales mostró una nota recibida por la UBA de parte de Alejandro Álvarez que, por escrito, reconoce que no hubo transferencia hecha para los hospitales universitarios. La respuesta fue luego de que el funcionario nacional haya mostrado planillas con partidas presupuestarias giradas a diversas universidades nacionales en concepto de “función salud”. Sin embargo, allí no aparecían las planillas con los fondos que en concepto de “Hospitales Universitarios” están consignados en el Presupuesto 2026 por casi 80 mil millones de pesos.

“Un mes después de la nota que presentamos reclamando los fondos. Cinco horas después de la conferencia de prensa de los médicos. Llegó la respuesta de @AleCiroAlvarez reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios. A confesión de parte… Cumplan la ley”, dice el tuit del vicerrector.

Mientras en redes sociales se desarrollaba esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional llamó a una conferencia de prensa en la cual sumó argumentos para llamar a una gran manifestación el próximo martes 12 de mayo. Franco Bartolacci, presidente del CIN, que sostuvo: «Apelamos al compromiso de la sociedad argentina, cada vez que aparecieron respuestas fue en el contexto de las convocatorias de las manifestaciones que hemos hecho en los últimos dos años. Resulta insólito hacerlo para resolver lo urgente y lo evidente. Por eso dejamos en claro la importancia de que la manifestación sea masiva para encontrar la razonabilidad que el Poder Ejecutivo debería tener». Asimismo, en la misma conferencia de prensa dejaron en claro la importancia de que, más allá de la calle, también avancen los reclamos por vía judicial.

La semana pasada el CIN resaltó el fallo judicial de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de hace dos semanas, que dispuso al Estado Nacional garantizar la aplicación de la ley y asegurar los recursos presupuestarios previstos para el funcionamiento del sistema universitario público.

Un 2026 de medidas de fuerza

Los gremios universitarios intensificaron las medidas de protesta en el primer cuatrimestre de este 2026, con paros realizados en días puntuales y que, en algunos casos, llegaron a durar semanas, como el caso de la Conadu Histórica, cuyos docentes comenzaron la cursada una semana después de lo pautado por el calendario académico. Estos reclamos no llegaron por sorpresa, sino que desde el comienzo de la gestión de Milei que los trabajadores grafican de forma periódica el deterioro de las universidades.

Hace menos de un mes, distintas facultades avanzaron con un «paro a la japonesa», realizado entre el miércoles y el jueves y en el que miles de personas de personas pasaron por las postas de salud para atenderse de forma gratuita en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo atención odontológica, se realizaron prótesis dentales, se distribuyeron anteojos y se hicieron análisis de sangre; además, 500 mascotas pasaron por los puestos de atención veterinaria.