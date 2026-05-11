José C. Paz fortaleció su perfil de Ciudad del Aprendizaje con actividades deportivas y culturales

El municipio de José C. Paz vivió una nueva jornada de formación, deporte y cultura con distintas actividades abiertas a la comunidad, en el marco de la propuesta que impulsa el modelo de Ciudad del Aprendizaje.

Durante la mañana del sábado 9 de mayo, en el CERMUN, se desarrolló la tercera edición del Curso de Personal Trainer, una iniciativa organizada por la Secretaría de Deportes, encabezada por Rodolfo Pino. La capacitación estuvo a cargo de los instructores Pablo Di Lorenzo y Dámaris Pino, quienes brindaron una jornada teórico-práctica enfocada en entrenamiento físico, nutrición deportiva y prevención de lesiones.

La propuesta continúa despertando gran interés entre jóvenes y adultos, debido a su perfil práctico y a las herramientas que ofrece para la inserción laboral en el ámbito deportivo y de la actividad física.

Por la tarde, la cultura tomó protagonismo con la realización del 5° Festival de Orquestas en el Club El Porvenir. Desde las 19 horas, músicos de distintas agrupaciones invitadas ofrecieron un variado repertorio que fue acompañado por un importante marco de público.

La jornada musical estuvo dirigida por Clara Parodi, directora de la Orquesta Sinfónica de José C. Paz, y contó con la presencia del Director General de Cultura, Juan Bautista Portela.

De esta manera, el distrito continúa consolidando políticas públicas orientadas a la educación, el deporte y la cultura, promoviendo espacios de participación e inclusión para vecinos y vecinas de todas las edades.