En Merlo norte se abrió la Casa REMA

La Red de Emprendedoras Merlenses Argentina abrió un espacio propio donde se brindarán capacitaciones y se organizarán actividades destinadas a vecinas de Merlo.

Este 7 de mayo, en un nuevo aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón, se abrió la Casa REMAR, ubicada en Laprida 56, Merlo Norte.

La apertura, encabezada por la Diputada Nacional Roxana Monzón, acompañada del Intendente Gustavo Menendez reunió a vecinas, autoridades y emprendedoras que ya se encuentran trabajando dentro de la red.

“Es un espacio donde las mujeres pueden potenciar sus talentos, contenerse y acompañarse. Porque entendemos lo difícil que es hoy para las mujeres trabajar, estudiar, criar hijos, emprender, y más en estos tiempos difíciles donde las familias se sienten angustiadas. Son ellas las que le dan para adelante y reinventan la economía familiar”, sostuvo Monzón.

El Intendente Gustavo Menendez agregó: “La base de la familia y de la sociedad es la mujer, y en ese sentido REMAR se dedica a potenciar los talentos de las mujeres para que se transformen en las artífices de su propio destino”.

En este espacio se brindarán capacitaciones vinculadas al desarrollo y el crecimiento de emprendimientos, ya que las integrantes de esta Red son feriantes en eventos organizados por el Municipio de Merlo y, en muchos casos, sostienen la economía de sus familias.

Continuamos trabajando en políticas de inclusión y fortalecimiento del empleo, para promover las oportunidades y potenciar la economía local.