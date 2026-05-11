El Hospital Larcade de San Miguel incorpora un nuevo tomógrafo

Mejora la atención y permite que los pacientes ambulatorios puedan seguir sus estudios programados cuando ingresa una urgencia.

El Hospital Municipal Dr. Raúl Larcade de San Miguel adquirió un nuevo tomógrafo de última generación, que se suma al ya existente para brindar más estudios y mejor atención.

Se encuentra en la sala de diagnóstico por imágenes del hospital, que fue visitada ayer por el intendente Jaime Méndez y el secretario de Salud, Luis Costán.

Es un equipo con tecnología computarizada para realizar estudios de alta calidad y precisión. Permite duplicar la cantidad de exámenes realizados en el hospital y que los pacientes ambulatorios puedan seguir sus estudios programados cuando ingresa una urgencia.