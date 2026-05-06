José C. Paz: Formación y empleo, el objetivo de las pasantías paceñas

El municipio trabaja en la implementación de nuevas prácticas formativas orientadas a vincular educación, territorio y mundo laboral, en el marco de su estrategia como Ciudad del Aprendizaje.

José C. Paz continúa profundizando políticas orientadas a vincular educación y empleo a través de nuevas herramientas de formación práctica. En ese marco, el profesor Víctor Zalazar informó que el pasado 29 de abril participó de una reunión convocada por el secretario de Economía Social y Cooperativismo, Juan Carlos “Lito” Denuchi, para avanzar en la implementación de pasantías en el distrito.

Del encuentro también formaron parte Matías Ezequiel Sclar y David Roberto Suárez, en una mesa de trabajo centrada en generar mecanismos concretos que permitan articular formación académica con experiencias prácticas vinculadas al ámbito laboral y productivo.

La iniciativa apunta a fortalecer la inserción de estudiantes y vecinos en el mundo del trabajo, promoviendo experiencias que permitan complementar conocimientos teóricos con herramientas aplicadas en territorio.

Desde el distrito remarcan que este tipo de acciones forman parte de una política más amplia impulsada por el senador provincial e intendente en uso de licencia Mario Ishii, orientada a consolidar a José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje dentro de la red promovida por la UNESCO.

En esa línea, el municipio viene desarrollando una estrategia sostenida de fortalecimiento educativo, formación técnica y articulación con sectores vinculados a la economía social y cooperativa.

Según destacaron desde el espacio, las futuras pasantías buscan convertirse en una herramienta concreta para ampliar oportunidades, generar experiencia laboral y fortalecer procesos de inclusión y desarrollo local.

La iniciativa se suma a otras políticas educativas y de formación profesional implementadas en el distrito, con foco en producción, comunidad y desarrollo territorial como ejes centrales de gestión.