Homenaje a 44 años del hundimiento del ara general belgrano

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, participó del homenaje realizado por el 44° aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano, en un acto llevado adelante en el Centro Cultural “Unión de Veteranos de Guerra 2 de Abril”.

La ceremonia reunió a Veteranos de Malvinas, instituciones y vecinos que acompañaron este emotivo reconocimiento a los héroes que perdieron la vida en el crucero durante la Guerra de Malvinas, así como también a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Durante el encuentro se vivieron momentos de profundo respeto y reflexión, reafirmando el compromiso de mantener viva la memoria de quienes defendieron la soberanía argentina. La presencia del jefe comunal acompañando a los excombatientes y a la comunidad destacó la importancia de continuar honrando a los héroes de Malvinas y transmitir su legado a las nuevas generaciones.