Malvinas Argentinas: Se inauguraron las nuevas oficinas del Honorable Tribunal de Cuentas

El intendente y el presidente del HTC, inauguraron las nuevas oficinas que funcionarán en el Centro Cívico de Los Polvorines, consolidando la articulación institucional con organismos provinciales y respaldando las políticas de transparencia que impulsa el municipio.

Se inauguraron las nuevas oficinas del Honorable Tribunal de Cuentas en el edificio del Centro Cívico de Los Polvorines. El acto fue encabezado por el intendente Leo Nardini, junto al presidente del Honorable Tribunal de Cuentas (HCT), Dr. Federico Thea, y contó con la presencia de la secretaria general Noe Correa, la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional Lic. María Luján Salgado, Daniel Chillo, vocal de municipalidades y Aníbal Mastroianni relator mayor del HTC, además de autoridades municipales.

Previo a la inauguración, los dirigentes mantuvieron una reunión de trabajo y luego se dirigieron al nuevo edificio del Centro Cívico ubicado en Remedios de Escalada 3399, inaugurado en noviembre de 2025. Este espacio moderno concentra servicios esenciales para la comunidad: el Registro Civil, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados y la Dirección de Faltas.

Tras el corte de cinta, se firmó el convenio que habilita al Tribunal de Cuentas a disponer sus oficinas en Malvinas Argentinas, dejando atrás su sede en Morón.

El intendente expresó: “Este convenio que estamos firmando para que las oficinas funcionen en Malvinas Argentinas no solamente le da la posibilidad a diferentes distritos de venir, sino también tener el acompañamiento y el control, la auditoría del Tribunal de Cuentas, en el marco de transparencia que quiere llevar adelante el municipio. Además, evitamos que el organismo tenga que pagar un alquiler y generamos que los trabajadores del Tribunal puedan desempeñarse en un lugar nuevo, cómodo y accesible”.

Además, Nardini subrayó la importancia de la articulación institucional: “Siempre es muy importante el trabajo conjunto con diferentes organismos, tanto provinciales como nacionales. El Tribunal de Cuentas no solamente está para controlar, sino también para asesorar en consultas que puedan hacer las administraciones municipales. Por eso es muy valioso que esté presente en nuestro distrito”.

Por su parte, Teha destacó: “Firmamos un convenio que nos permite dejar de alquilar y atender desde aquí a los municipios de Malvinas, San Miguel, Ituzaingó y Moreno. Para nosotros es un gran avance, una gran ayuda, y agradecemos al intendente y a su gestión por este importante paso”. Y agregó: “Para nosotros, como organismo que trabaja con los municipios, nos genera un vínculo más directo y cercano, que debería ayudar a mejorar procesos y a que la gestión vaya mejor. Y para la gente que viene a trabajar, contar con un lugar más confortable y luminoso es muy importante.”

Este nuevo paso fortalece las labores del Honorable Tribunal de Cuentas en su rol de control y asesoramiento a los municipios, y reafirma las políticas de transparencia y articulación institucional que impulsa la gestión de Malvinas Argentinas, consolidando un modelo de trabajo conjunto que beneficia tanto a las administraciones locales como a la comunidad.