En la previa a la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz, el candidato a concejal Pablo Mansilla, dijo que es “un orgullo para loa paceños” la cantidad de obras que se hicieron en estos años, comandadas por el intendente Mario Ishii.“En 1996 teníamos 7 proyectos y mira todo lo que se hizo.

José C. Paz es un orgullo para toda la provincia de Buenos Aires porque esto no lo tiene nadie (en relación a la facultad)… las escuelas y los hospitales que se hicieron, también”, explicó Mansilla.Por otro lado, se refirió a las sensaciones que le dejaron los comicios PASO: “Fueron bastante alentadoras, aunque no se ganó en el distrito como esperábamos, hicimos una buena elección.

Lamentablemente, el abrir el juego prácticamente lo perjudica, pero sacamos un buen resultado y vamos a ver qué pasa en noviembre”. Asimismo, agregó que si bien no tiene el resultado definitivo la lista de Roque Caggiano estaría sacándole 7 mil votos de ventaja a la lista 4, que fue la segunda en la interna liderada por Mariana Ávila.

“Ishii siempre fue un intendente que le da oportunidad a todos. Y el chico Barrios (encabezó la tercera lista de la interna) hizo una muy buena elección, asique vamos a ver qué pasa, si tenemos la mayoría absoluta o no”, concluyó.