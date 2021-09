Se hizo entrega de más de 300 títulos de propiedad

Durante la mañana de hoy, el Intendente Municipal Dr. H. C. Mario Ishii, acompañado de autoridades provinciales y municipales realizaron el acto de entrega de 336 Títulos de Propiedad a vecinos de José C. Paz, en el marco del plan de regularización dominial “Mi Escritura, Mi Casa”, impulsado por el gobierno bonaerense a principio de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias que no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular.

De esta forma, se garantiza el acceso a nuevos derechos a los ciudadanos.Además de encabezar el acto Ishii; estuvieron presentes el Secretario General de la Gobernación, Dr. Federico Thea; la Escribana General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires Esc. Paula Sidoti; el Secretario de Acción Directa Pablo Mansilla; el Secretario de Deportes, Industria y Empleo, Rodolfo Pino; la Directora General de Casa de Tierras, Elba Benítez, y el Director de Viviendas, Concejal m.c. Agustín López.Ishii agradeció la presencia de los vecinos paceños, y rememoró que “estas viviendas que hoy están obteniendo su escritura son parte de las 7.500 viviendas que se construyeron en José C. Paz junto a Néstor y Cristina Kirchner”, y resaltó que “hace unos días tuvimos un acto donde visitó el distrito el Presidente de la Nación en la inauguración de la Facultad de Medicina”.





Por otra parte, a los vecinos les comentó que “por recomendación médica estoy desempeñando mis funciones con menos horas de trabajo, tengo que recuperarme las secuelas del Covid-19”, y agregó “Quiero felicitarlos a todos, les pido que cuiden sus casas, porque costó muchísimo hacerlas. Estas escrituras son gratuitas”.Asimismo el Secretario General de la Gobernación, Dr. Federico Thea expresó: “Escuchando las necesidades de los intendentes que están en los barrios es que se implementó este programa. El Gobernador junto con el Ministerio de Justicia nos encargó para que se regularicen estas situaciones de Viviendas. Porque es un derecho para todos los Vecinos de la provincia.

Trabajando por más ampliación de derechos. Gracias vecinos por acompañar esta iniciativa”.Durante la jornada se entregaron 63 títulos dominiales de la Ley 10.830 Escribanía Gral. de Gobierno y 263 enmarcadas en la Ley 24.374 del Instituto de la Vivienda provincial.Centenares de paceños recibieron sus títulos de propiedad, en esta oportunidad los barrios beneficiados fueron: La Paz, Saavedra Lamas y Chacabuco.Recordamos a los ciudadanos que acceder a la escritura es un derecho y una tranquilidad para su familia, si aún no ha iniciado el trámite de escriturización pueden acercarse a las oficinas municipales ubicadas en Arias 2261 (Dirección de viviendas) y Av. Gaspar Campos 6372 (Dirección Gral. de Casa de Tierras).Esto es un trabajo en conjunto entre provincia y los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en el que se espera beneficiar a más de 60.000 familias en lo que resta del año.