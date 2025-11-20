Jaime Méndez encabeza el ranking de intendentes del conurbano bonaerense

El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, volvió a posicionarse en el primer lugar del ranking de jefes comunales del Gran Buenos Aires elaborado por la consultora CB Opinión Pública, que releva la imagen positiva de 24 mandatarios del conurbano.

Además de liderar el listado general, Méndez fue el dirigente que registró el mayor crecimiento respecto de la medición anterior, con una suba de 2,1 puntos en su imagen.

El relevamiento se realizó durante los primeros días de noviembre de 2025 e incluyó entre 500 y 700 casos por distrito, lo que totalizó 14.193 encuestados. La encuesta se llevó a cabo mediante un cuestionario estructurado de preguntas cerradas.

Completan el podio Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, que alcanzó un 64,3% de aprobación, y Federico Achával, de Pilar, con una imagen positiva del 60,7%