Reportan que tres de los grandes bancos de EEUU rechazan dar US$20 mil millones en apoyo a Argentina

Dentro de las distintas “ayudas” del gobierno de Donald Trump a su par Javier Milei en Argentina, estaba un intercambio de divisas por US$20 mil millones, más una línea de crédito privada por otros $20 mil millones extra.

Y si bien ya se han realizado diversas operaciones bajo el “swap”, The Wall Street Journal reveló que JPMorgan Chase, Bank of America (BofA) y Citigroup rechazaron dar este “rescate” en paralelo.

En este sentido, apuntan a un paquete mucho menor, de unos US$5 mil millones que ayudaría al Tesoro de Argentina para afrontar próximos pagos de deuda por US$4 mil millones.

JPMorgan, BofA y Citigroup rechazan dar crédito de US$20 mil millones a Argentina

Si bien el crédito estaba en pausa mientas las instituciones esperaban que el Tesoro diera más detalles sobre las garantías ante posibles pérdidas, fuentes del Journal señalan que la posibilidad de dar esos otros US$20 mil millones al gobierno de Javier Milei ya no es una opción que esté sobre la mesa.

Ahora bien, la modalidad que estudian para la entrega de los US$5 mil millones sería, por ejemplo, una línea de recompra a corto plazo o que el país trasandino entregue una cartera de inversiones mientras los bancos le proveen de efectivo, mediante un denominado “repo”.

Luego, detalla el WSJ, el ejecutivo de Argentina colaboraría con las citadas firmas para obtener miles de millones de dólares en préstamos en los mercados de bonos y así, pagar el repo. Con todo, las conversaciones están en una etapa temprana y todo podría venirse abajo en cualquier momento, según las fuentes del citado medio.

Antes de que llegara la ayuda del Tesoro estadounidense, el gobierno de Milei se estaba quedando falto de dólares debido a las distintas intervenciones al mercado cambiario, debido a que el valor del billete verde superó ciertos umbrales donde el Estado debe intervenir para mantener el precio más o menos estable.

Con todo, la incertidumbre previa a los comicios llevó a que las inyecciones de divisas fueran cada vez más y mayores. En este sentido, el swap de divisas con EEUU vino como un soplo de aire fresco a la billetera del gobierno libertario.

Junto con las ayudas monetarias, Trump en un momento anunció su intención de importar más carne de Argentina. Por una parte, ayudaría al ingreso de divisas por el sector agropecuario y, a su vez, pone presión al sector ganadero estadounidense para que, según él, bajen los precios y alivianen el bolsillo de las familias norteamericanas.