Ishii y Magario analizaron la agenda educativa y sanitaria

El intendente y la vicegobernadora destacaron el trabajo conjunto para sostener hospitales, escuelas y universidades en un contexto económico complejo. La reunión, además, dejó entrever posibles lecturas políticas de cara a la renovación del PJ bonaerense.

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, recibió a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, en un encuentro centrado en el fortalecimiento de las políticas educativas y sanitarias del distrito. Ambos remarcaron la necesidad de sostener y mejorar la infraestructura local en un momento económico complejo para la provincia y el país.

Magario definió la reunión como “fructífera” y destacó la articulación con el municipio para garantizar servicios esenciales. Señaló que dialogaron sobre la administración de hospitales, centros educativos y universidades creadas y sostenidas por el municipio, además de la inminente inauguración de una nueva Facultad “para seguir proporcionando educación de calidad a los paceños”. También subrayó que continúa trabajando con intendentes para impulsar políticas que garanticen atención y educación de calidad “para cada bonaerense”.

Ishii, por su parte, sostuvo que el encuentro fue “muy productivo” y remarcó la importancia del trabajo conjunto con la Provincia. Habló del desafío que implica sostener el sistema sanitario y educativo en el contexto nacional y agradeció a Magario “por su visita y su compromiso con José C. Paz”.

Pero más allá de la agenda institucional, la reunión dejó señales políticas. Ishii – uno de los intendentes con mayor peso territorial del conurbano – mantiene un estilo de baja exposición fuera del distrito, pero con una constante: suele recibir en su despacho a figuras de primera línea. En los últimos años, pasaron por José C. Paz el expresidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y distintos dirigentes provinciales y nacionales. Su despacho funciona, en los hechos, como un punto de encuentro obligado dentro del mapa político bonaerense.

La presencia de Magario suma un matiz adicional. Si bien actualmente ejerce como vicegobernadora, fue electa diputada provincial en las últimas elecciones, aunque no asumiría su banca. La foto junto a Ishii, en ese marco, avivó especulaciones en torno a reacomodamientos internos, especialmente con las elecciones del Partido Justicialista bonaerense en el horizonte.

No obstante, y sin confirmaciones oficiales, hay quienes interpretan que la reunión no solo fortaleció la agenda de gestión, sino que también permitió explorar posibles consensos, medir posicionamientos y mantener abiertos los canales de diálogo dentro del peronismo provincial.

Mientras tanto, José C. Paz continúa ampliando su infraestructura educativa y sanitaria, y tanto el municipio como la Provincia coinciden en que la coordinación será clave para sostener estos avances en los próximos meses.