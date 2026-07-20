Ishii impulsa que la provincia se haga cargo de los gastos de seguridad municipales

El senador bonaerense presentó un proyecto para que el gobierno de Axel Kicillof cubra los costos de combustible, reparaciones y mantenimiento de los patrulleros cuando los fondos provinciales sean insuficientes.

Mario Ishii presentó un proyecto de ley para que el gobierno provincial asuma los gastos vinculados al funcionamiento de los patrulleros que actualmente son afrontados por los municipios, una iniciativa que vuelve a abrir un frente de discusión con la gestión de Axel Kicillof.

La propuesta plantea que, cuando el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad resulte insuficiente, sea la Provincia la encargada de cubrir los costos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema, sin trasladar esa responsabilidad económica a los gobiernos locales.

Según el texto presentado los municipios terminan utilizando recursos propios para afrontar gastos como combustible, reparaciones, neumáticos, repuestos, seguros y otros costos vinculados al mantenimiento de los móviles policiales.

Ishii argumenta que la seguridad pública es una competencia exclusiva del Estado provincial, de acuerdo con la Constitución bonaerense y la Ley 12.154, que establece la responsabilidad del gobierno provincial en la conducción de la Policía.

Un reclamo de los intendentes

«Lo que busca el proyecto es evitar que la insuficiencia de las partidas provinciales se traduzca en los hechos en una transferencia de cargas financieras hacia los municipios, afectando sus presupuestos», planteó Ishii.

La iniciativa no propone eliminar la cooperación entre la Provincia y los municipios, sino establecer que cuando los recursos provinciales no sean suficientes, la diferencia sea cubierta por el Estado bonaerense.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial evitaron realizar comentarios sobre el proyecto y señalaron que no intervienen sobre iniciativas impulsadas desde otros poderes del Estado.