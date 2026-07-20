Héctor Calvente, En la Provincia “no se está atacado” el narcomenudeo

El secretario de Seguridad de San Miguel cuestionó la falta de decisión política y de recursos para combatir la venta de drogas en los barrios. También destacó el modelo de seguridad municipal, defendió el uso de inteligencia artificial y anunció la incorporación de drones autónomos para reforzar el patrullaje.

El secretario de Seguridad de San Miguel, Héctor Calvente, cuestionó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y al Poder Judicial por la falta de respuestas frente al avance del narcomenudeo y aseguró que la venta de drogas en los barrios «no está siendo atacada» con políticas eficaces.

Durante una entrevista radial, el funcionario sostuvo que la situación de la seguridad en la provincia atraviesa un escenario complejo y atribuyó esa realidad a la falta de políticas sostenidas durante las últimas décadas.

«La situación de seguridad está compleja. Hubo una desidia de los gobiernos provinciales de los últimos 30 años respecto de la seguridad en la provincia de Buenos Aires», afirmó.

Críticas a la Provincia

«Hoy el gran problema es el narcomenudeo y no está siendo atacado ni desde la política de seguridad de la Provincia ni desde el Poder Judicial», sostuvo.

Según explicó, la falta de resultados obedece tanto a la escasez de recursos como a la estructura judicial existente. En ese sentido, señaló que una sola fiscalía especializada debe atender una población cercana a los tres millones de habitantes.

El funcionario también cuestionó el equipamiento disponible para las investigaciones y reveló que, en distintas oportunidades, el municipio aportó tecnología e incluso infraestructura para colaborar con las pesquisas.

«La tecnología que tienen es obsoleta. Nosotros les damos un apoyo enorme con drones y otras herramientas para que puedan investigar», aseguró.

El modelo de San Miguel

Además, Calvente destacó que, pese al contexto provincial, San Miguel presenta indicadores delictivos inferiores a los de otros municipios de la región. Según indicó, el distrito registra entre un 40 y un 60 por ciento menos de delitos que las comunas vecinas y una diferencia aún mayor en la tasa de homicidios.

El secretario atribuyó esos resultados a la decisión del municipio de involucrarse directamente en las políticas de seguridad, impulsando la creación de una Policía Municipal, la formación de agentes, el equipamiento tecnológico y el fortalecimiento del patrullaje preventivo. «Los vecinos venían a reclamar al municipio y entendimos que había que asumir un rol mucho más activo en materia de seguridad», explicó.

La apuesta tecnológica

Durante la entrevista, Calvente explicó que el municipio desarrolla un sistema propio de inteligencia artificial que ya funciona en unas 500 cámaras de seguridad y que permite detectar situaciones sospechosas en tiempo real.

Además, adelantó que en los próximos días «San Miguel va a estar patrullado por drones autónomos y vamos a seguir trabajando con inteligencia artificial para mejorar la prevención».

Finalmente, el funcionario aseguró que el objetivo es continuar fortaleciendo la Policía Municipal y sostuvo que la innovación permanente resulta indispensable para enfrentar el delito.