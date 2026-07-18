San Miguel prepara una agenda de vacaciones de invierno con shows, tecnología y actividades para toda la familia

Del 20 de julio al 1° de agosto, el municipio ofrecerá espectáculos gratuitos, talleres educativos, propuestas al aire libre, cine y actividades recreativas para vecinos de todas las edades.

La Municipalidad de San Miguel presentó una amplia agenda de actividades para disfrutar durante las vacaciones de invierno, con propuestas gratuitas destinadas a niños, jóvenes y adultos. La programación incluye espectáculos en la Fábrica del Arte (FA), talleres tecnológicos en la Usina Tecnológica (UTEC), actividades en la Reserva Urbana El Corredor, funciones de cine, circos en las plazas y otras opciones recreativas para toda la familia.

Uno de los principales atractivos será la Fábrica del Arte, que del 20 de julio al 1° de agosto ofrecerá dos funciones diarias, a las 14 y a las 16 horas. La programación incluirá comedias musicales, espectáculos interactivos, circo y teatro, con entrada libre y gratuita.

Además, el espacio contará con u na feria de emprendedores y el Salón de Exposiciones León Gallardo exhibirá las muestras «Fauna Argentina» y «Animales Craft», ampliando la oferta cultural para quienes visiten el lugar.

Las propuestas también llegarán a la Reserva Urbana El Corredor, donde se desarrollarán actividades vinculadas con la naturaleza, entre ellas «Safari de Bichos», «Viviendo un Cuento» y un taller de dibujo y pintura para adultos. El predio, ubicado en Teniente Ibáñez 2200, permanecerá abierto de lunes a sábado, de 10 a 18 horas, y los domingos de 14 a 18.

Por su parte, la Usina Tecnológica (UTEC) ofrecerá una variada programación de talleres de Tecnología Educativa para todas las edades. Entre las actividades se destacan armado y programación de robots, desarrollo de videojuegos, impresión 3D, diseño digital, programación, ciberseguridad para padres y capacitación en Google Workspace para docentes, entre otras propuestas.

Con esta agenda, San Miguel busca ofrecer alternativas recreativas, culturales y educativas para que las familias puedan disfrutar del receso invernal con actividades gratuitas y de calidad en distintos espacios del distrito.