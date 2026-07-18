Nardini fortaleció vínculos con Argelia en un encuentro con su embajador en Argentina

El intendente de Malvinas Argentinas mantuvo una reunión con el embajador Lotfi Sebouai para avanzar en una agenda de cooperación comercial, científica y política entre el país africano, la Provincia de Buenos Aires y el municipio.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, mantuvo un encuentro con el embajador de Argelia en la Argentina, S.E. Sr. Lotfi Sebouai, en la sede diplomática ubicada sobre la calle Montevideo, en la Ciudad de Buenos Aires.

La reunión tuvo como objetivo fortalecer los vínculos comerciales y de cooperación entre Argelia, la provincia de Buenos Aires y el municipio de Malvinas Argentinas, delineando una agenda de trabajo conjunta. En ese marco, se acordó una próxima visita del embajador al distrito para continuar afianzando la relación institucional.

Argelia es actualmente el principal destino africano de las exportaciones argentinas y registró un superávit comercial histórico de 1.051 millones de dólares durante 2025. Además, desempeña un papel estratégico como proveedor de urea, un insumo fundamental para la elaboración de fertilizantes nitrogenados indispensables en la producción de maíz y trigo de la provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro también se abordó la agenda de cooperación entre la provincia de Buenos Aires y Argelia, haciendo hincapié en la necesidad de impulsar iniciativas que promuevan el intercambio comercial y generen condiciones de beneficio mutuo. En ese sentido, se destacó que la provincia concentra el 35 % de la producción alimentaria y proteica del país, consolidándose como un socio estratégico para fortalecer los vínculos con la nación africana.

La seguridad alimentaria constituye una política prioritaria para Argelia, cuyo territorio es mayormente desértico, mientras que para la provincia de Buenos Aires resulta clave el abastecimiento de nutrientes químicos destinados al sector agroindustrial. A ello se suma una importante oportunidad de cooperación en materia científico-tecnológica, con proyectos de alto valor agregado para ambas partes.

En el plano político, Nardini agradeció el respaldo histórico e inquebrantable de Argelia a la posición argentina en la Cuestión Malvinas. El jefe comunal destacó la coincidencia de ambos países en la defensa de la soberanía y el derecho de los pueblos, y junto al embajador compartió un momento de reflexión sobre la causa que da nombre al distrito, reafirmando el compromiso con la memoria y con uno de los pilares de la identidad nacional.