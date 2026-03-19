Ishii expresó su respaldo a Cristina Kirchner y denunció persecución política

Mientras Cristina Fernández de Kirchner declaraba ante el TOF 7 y calificaba el accionar de la Justicia en la causa de los Cuadernos como incluso más escandaloso que en la causa Vialidad, el senador bonaerense Mario Ishii expresó públicamente su respaldo. A través de mensajes y declaraciones, cuestionó el desempeño judicial, defendió la inocencia de la exmandataria y denunció una persecución política.

El pronunciamiento de Ishii se da en un contexto de reorganización interna del peronismo, en el que distintos sectores buscan consolidar un frente de resistencia frente a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, manteniendo a Cristina Kirchner como figura central del espacio.

La exmandataria partió desde su domicilio en San José 1111 rumbo a los tribunales de Comodoro Py, mientras el senador reafirmaba su acompañamiento. En ese marco, describió la situación judicial como “injusta” y destacó la fortaleza y dignidad de la ex presidenta frente a lo que consideró abusos del Poder Judicial. Además, evocó la figura del expresidente Néstor Kirchner, a quien definió como un amigo entrañable, y enmarcó su respaldo en una continuidad política y personal.

“Siempre a tu lado, como lo hubiera querido Néstor. Todos sabemos que estás soportando una tremenda injusticia judicial, y que te sobra fortaleza y dignidad. Dios te bendiga y el manto de la Virgen te proteja siempre”, expresó el vicepresidente primero del Senado bonaerense en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Más temprano, como parte de la estructura del PJ bonaerense, Ishii también garantizó la participación de la militancia de José C. Paz en la vigilia realizada frente al domicilio de la ex presidenta, reafirmando el histórico acompañamiento del espacio con la consigna: “Nunca caminarás sola”.

Tras su paso por tribunales, Cristina Kirchner regresó a su domicilio, donde fue recibida por una multitud de militantes que le expresó su apoyo