A 50 años de la última dictadura militar, la Iglesia pidió «más memoria» y advirtió sobre el avance del autoritarismo

La Conferencia Episcopal Argentina emitió un contundente comunicado en vísperas del 24 de Marzo, en el que señalaron que «mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores

Este 24 de marzo se cumplirán 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina. En ese marco, la Iglesia lanzó un fuerte mensaje en el que pidió «más memoria», criticó a la política y advirtió sobre el avance del autoritarismo.

“El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de una oscura noche en nuestra historia”, señalaron los obispos, al recordar el período de violencia que se extendió hasta el retorno democrático el 10 de diciembre de 1983. En ese sentido, remarcaron: “Hoy decimos de manera rotunda: ‘Nunca más’ a la violencia de la dictadura y ‘Siempre más’ a una democracia justa”.

Los obispos plantearon la necesidad de sostener “viva la llama de la conciencia colectiva” y advirtieron: «Mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores».

En ese marco, hicieron hincapié en el dolor de las víctimas del terrorismo de Estado, especialmente en el de los familiares de desaparecidos, atravesados por la ausencia y la imposibilidad de despedir a sus seres queridos. “La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”, afirmaron.

Bajo la consigna “Queremos ser Nación”, el texto propone avanzar hacia una comunidad basada en la fraternidad y la inclusión, con especial atención en los sectores más vulnerables.

En línea con el pensamiento del Papa, la Iglesia remarcó que la democracia debe tener como objetivo el bien común y el desarrollo humano integral. “Mientras una parte importante del pueblo sufre la miseria, no podemos ser felices”, advirtieron.

También señalaron que una democracia se debilita cuando deja a personas afuera, no garantiza trabajo digno o no protege a niños y jóvenes frente a problemáticas como el consumo y la trata de personas.

En otro tramo, el documento advierte sobre el contexto actual: «Ahora bien, vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles».

Frente a esto, la Iglesia llamó a reconstruir el diálogo social y político, evitar las polarizaciones y rechazar toda forma de violencia, incluso en el lenguaje cotidiano y en las redes sociales.

En esa línea, retomó también un mensaje del Papa León XIV, quien instó a “desarmar el lenguaje” y reemplazar las palabras de odio por expresiones de respeto, esperanza y paz.

En la conclusión, la Conferencia Episcopal reafirmó su compromiso con el sistema democrático y destacó que este se basa en el respeto irrestricto de la dignidad humana.

“La democracia no admite la eliminación del adversario ni el derramamiento de sangre”, señalaron, al tiempo que destacaron la importancia de un Estado presente que garantice derechos, igualdad y participación.

Finalmente, el mensaje cierra con una invocación religiosa: un pedido a Dios por el país y a la Virgen de Luján para acompañar a la sociedad en la búsqueda del bien común y la solidaridad.