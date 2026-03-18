El desempleo saltó al 7,5% en el cierre de 2025 y tocó su máximo nivel desde la pandemia

Según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el desempleó creció en la Argentina y tocó su máximo nivel desde la pandemia. La tasa de desocupación subió 0,9 puntos en el último trimestre y de esta manera expone el avance de la precarización en el mercado laboral.

El desempleo llegó al 7,5% de la población activa. Esto significa que más personas están sin trabajo, disponibles y buscando empleo. La cifra es 1,1 puntos más alta que la del mismo período del año pasado. En los últimos tres meses del año pasado, la cantidad de personas que buscaban trabajo (22,72 millones) aumentó en 69.300 respecto al trimestre anterior. Al mismo tiempo, el empleo total (21,08 millones) cayó en 142.600 y el desempleo creció en 211.900, llegando a 1,64 millones de personas.

Si se compara con el cuarto trimestre de 2024, la oferta laboral subió en 138.200 personas, el empleo bajó en 107.600 y el desempleo aumentó en 245.700, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) aplicada a 31 aglomerados urbanos y extrapolada al total del país, de 47,7 millones de habitantes.

Las tasas de actividad y empleo se mantuvieron estables en el período analizado. La tasa de actividad, que mide cuántas personas forman parte de la población activa, fue del 48,6%. La tasa de empleo, que refleja cuántos tienen trabajo, se ubicó en 45%, lo que significa una baja de 0,4 puntos frente al trimestre anterior y de 0,7 respecto al mismo período del año pasado.

Jóvenes sin empleo

El aumento del desempleo golpeó con más fuerza a los jóvenes. Entre las mujeres de 14 a 29 años, la desocupación subió 3 puntos, y entre los varones del mismo grupo, 3,7 puntos. En cambio, para quienes tienen entre 30 y 64 años, tanto hombres como mujeres, los niveles de desempleo se mantuvieron sin cambios. En mayores de 65 años las variaciones fueron muy bajas.

Según los datos oficiales, las mujeres de hasta 29 años representaron el 23,1% de los desocupados y los varones el 27,9%. Respecto al tiempo de búsqueda, casi un tercio llevaba más de un año intentando conseguir empleo, mientras que otro 24,9% buscaba entre 1 y 3 meses. En cuanto a la última ocupación, la construcción concentró el mayor número de desocupados (19,3%), seguida por comercio (16%), servicio doméstico (11,3%) e industria manufacturera (9,7%).

Según los datos del ente público, varias regiones del país mostraron tasas de desempleo superiores al promedio nacional en el cuarto trimestre de 2025. Los partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran La Plata y Río Gallegos encabezaron el ranking con un 9,5%, por encima del nivel general de 7,5%.

Gran Buenos Aires se ubicó en el primer lugar con 8,6% de desocupación, secundado por el área pampeana (7,7%), el Noreste (5,6%), Cuyo (4,9%), la Patagonia (4,8%) y el Noroeste (4,2%).

Estos distritos concentran una parte significativa de la población urbana y reflejan con mayor crudeza el impacto del ajuste económico y la caída del empleo formal. La combinación de menor actividad productiva y aumento de la informalidad explica en buena medida la brecha respecto del promedio nacional.