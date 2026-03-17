Comenzó el ciclo lectivo en el Instituto San Miguel Arcángel con nuevos estudiantes y un año histórico

El ciclo lectivo 2026 comenzó oficialmente en el Instituto de Formación Técnica y Docente San Miguel Arcángel, en un acto que reunió a autoridades, docentes y estudiantes, marcando el inicio de una nueva etapa académica para la institución.

Durante la jornada se destacó el ingreso de 200 nuevos estudiantes, quienes iniciaron su formación en alguna de las seis carreras que ofrece el instituto. Entre las propuestas académicas se encuentran la Tecnicatura Superior en Enfermería, la Tecnicatura Superior en Trabajo Social y los profesorados en Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Lengua y Literatura, y Matemática.

Este año reviste un carácter especial para la comunidad educativa, ya que el 2026 marcará el egreso de la primera cohorte de docentes formados íntegramente en la institución, un hito que consolida el crecimiento y la trayectoria del Instituto San Miguel Arcángel.

Con expectativas renovadas, el establecimiento inicia así un nuevo ciclo, apostando a la formación de profesionales comprometidos con la educación y el desarrollo social.