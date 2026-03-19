Con un acto en Lanús, el espacio que impulsa a Dante Gebel avanzó en su armado nacional

“Consolidación Argentina” reunió a unos 4.000 asistentes en un encuentro nacional donde presentó su estructura territorial y sumó apoyos sindicales, políticos y empresariales. El acto dejó definiciones sobre liderazgo, unidad y críticas al plan económico de Javier Milei.

Con un acto multitudinario en el microestadio de Lanús, el espacio político “Consolidación Argentina” avanzó en su estrategia de construcción territorial y posicionamiento de la figura de Dante Gebel como eventual candidato presidencial de cara a 2027. La convocatoria, que según los organizadores alcanzó cerca de 4.000 asistentes, marcó un nuevo hito en el armado de este sector que busca consolidarse como alternativa política.

El evento, denominado “Encuentro Nacional y Federal”, reunió a una amplia diversidad de actores: dirigentes políticos, legisladores, referentes sindicales, empresarios, movimientos sociales y figuras del deporte y el espectáculo. En términos organizativos, uno de los ejes centrales fue la presentación de las mesas promotoras provinciales y regionales, junto con sus coordinadores, lo que evidencia una intención de estructurar el espacio a nivel federal.

Desde una lectura política, el acto mostró un intento de construir volumen y transversalidad, integrando sectores del sindicalismo, la producción y la política institucional. En ese marco, el secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, destacó la masividad del encuentro —que incluso dejó personas sin poder ingresar— y planteó una definición de liderazgo en clave de diferenciación: “La necesidad central es un liderazgo que no divida, que no enfrente y que no profundice las grietas”.

El discurso de los distintos oradores giró en torno a dos ejes: la crítica a la situación económica y social actual, y la necesidad de unidad como base de un nuevo proyecto político. En esa línea, el dirigente sindical José Minaberrigaray advirtió sobre el deterioro del tejido productivo y social: “Ya no estamos en medio de una grieta. Estamos en una zanja enorme que se está tragando a jubilados, docentes, trabajadores, estudiantes e industrias enteras”.

También hubo definiciones políticas sobre el proceso en construcción. El diputado porteño Eugenio Casielles remarcó el carácter anticipado del armado: “Estamos empezando a dar esta pelea antes incluso de que Dante Gebel sea candidato, porque creemos que este proceso es colectivo y mucho más grande que una postulación”. Por su parte, Mariano Almada, funcionario cordobés, expresó el respaldo de sectores de esa provincia y destacó la necesidad de un espacio “orientado al bien común, sin distinciones partidarias ni religiosas”, en una señal de búsqueda de amplitud política.

El empresariado pyme también tuvo presencia y voz crítica. El industrial textil Pedro Bergaglio cuestionó la coyuntura económica y advirtió sobre las dificultades del sector productivo, en sintonía con otros discursos que apuntaron contra las políticas del gobierno nacional.

En el cierre, las intervenciones más enfáticas reforzaron la construcción simbólica en torno a la figura de Gebel. Flavia Martínez, titular de una fundación social, sostuvo: “Dante es la esperanza de todos los argentinos”, al tiempo que describió un país “devastado por el odio, la carencia y la violencia”.

El acto en Lanús deja como saldo un avance en la institucionalización de “Consolidación Argentina” y la explicitación de apoyos sectoriales diversos. Con la intención de instalarse como una propuesta superadora de la grieta, el orden social y la reconstrucción económica, comienza a delinear una candidatura que, aunque aún no formalizada, ya funciona como eje articulador de su estrategia.