“Héctor Calvente: ‘Voy a asumir la concejalía, no va a ser testimonial’”

El secretario de Seguridad de San Miguel y candidato a primer concejal por la lista Primero San Miguel asegura que su postulación representa un compromiso real con los vecinos. Destacó los logros de gestión en seguridad, obras públicas y salud, y adelantó proyectos con fuerte impronta tecnológica de cara al futuro.

En la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, Héctor Calvente, actual secretario de Seguridad de San Miguel y candidato a primer concejal por la lista Primero San Miguel, habló sobre el desafío político que se abre y ratificó que su participación será activa en el Concejo Deliberante.

“Me presento como candidato a primer concejal porque uno es parte de un espacio político y, si me piden que forme parte de la lista vecinal, no hay ninguna posibilidad de que diga que no a semejante desafío y reconocimiento”, señaló. Y fue categórico al asegurar: “Voy a asumir la concejalía, no va a ser testimonial”.

Calvente invitó a los vecinos a comparar la realidad de San Miguel con la de los distritos aledaños: “El pueblo tiene que votarnos. Al vecino le diría que mire los distritos vecinos y que mire San Miguel. Si está de acuerdo con el San Miguel de Jaime Méndez y de Joaquín de la Torre, donde reconocemos que faltan cosas por hacer pero queremos continuar el camino de transformación, entonces tiene que acompañarnos”.

En ese sentido, enumeró algunos de los avances más importantes de la gestión: la creación del Polo Universitario, el fortalecimiento del sistema de seguridad, el asfaltado de más de 1.500 calles, la construcción de tres hospitales y la concreción de obras hidráulicas históricas.

Respecto a la seguridad, área en la que lleva varios años trabajando, el funcionario explicó: “Tenemos muchos proyectos para instalar destacamentos en puntos clave de acceso al distrito. Seguiremos avanzando en la medida de lo posible, porque la gente nos exige más y eso está buenísimo”.

Actualmente, el sistema de seguridad de San Miguel cuenta con 790 efectivos, 29 patrullas diurnas y 33 nocturnas, 200 vigiladores en la vía pública, 51 patrullas motorizadas, operadores del Centro de Monitoreo (COM) y personal de soporte.

Pero Calvente también subrayó la importancia de la innovación tecnológica: “La tecnología también llega a la seguridad. Vamos a tener nuestro propio software de inteligencia artificial que va a revolucionar la forma de ver la seguridad en el distrito”.

De esta manera, el candidato de Primero San Miguel se muestra decidido a asumir un rol legislativo que combine gestión, experiencia y proyección futura, con la seguridad como uno de los ejes principales de su propuesta.