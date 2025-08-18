Política – Provincia

Elecciones: Ishii y Vivona, las piezas clave del peronismo en el conurbano

El histórico intendente de José C. Paz y el actual senador de Malvinas Argentinas lideran la apuesta de Fuerza Patria en las secciones electorales más importantes de la provincia. Quiénes los acompañan y cómo quedan las listas completas en las principales alianzas.

Con el cierre definitivo de listas para las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre, el frente peronista Fuerza Patria confirmó una estrategia anclada en el territorio, con dos nombres fuertes como protagonistas: Mario Ishii, que vuelve a estar en carrera encabezando la nómina de senadores provinciales por la Primera Sección, y Luis Vivona, actual senador, que lidera la poderosa lista de diputados de la Tercera.

Ambas candidaturas fueron selladas tras intensas negociaciones dentro del frente y así quedó diseñada la estructura del peronismo, que logró ordenarse para afrontar una elección clave.

Primera Sección Electoral

Por Fuerza Patria, como candidatos a senadores provinciales, la lista está encabezada por Gabriel Katopodis, Malena Galmarini y Mario Ishii, seguidos por Mónica Macha, Leonardo Grosso, Roxana López, Fernando Coronel y Marina Salzmann. Una nómina de alto perfil que combina gestión nacional, territorialidad y presencia legislativa.

En La Libertad Avanza, la boleta estará liderada por Diego Valenzuela, acompañado por María Luz Bambaci, Luciano Olivera, Marisa Pirillo, Luis Palomino, Claudia Del Valle, Roberto Costa y Marina Casaretto. Se trata de una lista con fuerte impronta del PRO y armadores libertarios.

El frente Somos Buenos Aires presenta a Julio Zamora, Josefina Mendoza, Emiliano Mansilla, María Djedjeian, Pablo Navarro, Fabiana Ávalos, Esteban Cheiro y Carolina Sosa, en una nómina que combina dirigentes radicales, exintendentes y referentes del GEN y la Coalición Cívica.

Por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, la lista la lidera Romina Del Plá, seguida por Alejandro Bodart, Vanina Mancuso, Cristian Duarte, Garbino Morán, Néstor Pitrola, Paola R. Mariani y Facundo Pilarche, reafirmando su perfil combativo y militante.

Tercera Sección Electoral

En esta sección, como candidatos a diputados provinciales, Fuerza Patria apuesta por Verónica Magario, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti y Luis Vivona. Completan la nómina María Eva Limone, José Galván, Romina Barreiro, Roberto Vázquez, María Silvina Nardini, Pablo Boschi, Laura Chamorro, Ricardo Fresco, Edith Llanos, Ernesto Salvatierra, Susana Ocampo y Ángel Celi.

Por La Libertad Avanza, el primer lugar lo ocupa Maximiliano Bondarenko, acompañado por María Sotolano, Luis Ontiveros, Florencia Retamoso, Nahuel Sotelo, Leticia Bontempo, Javier Prida, Rocío Gómez, Federico Bojanovich, Vanesa Gioia, Gastón Corti, Sheila Adano, Sebastián Acuña, Mabel Grinkievich, Diego Villamayor, Norma Mazzamuto, Marcelo Villa y Luna Pérez. Una lista amplia que busca instalar referentes aún poco conocidos.

El frente Somos Buenos Aires define su lista con Pablo Domenichini a la cabeza, seguido por Nazarena Mesías, Fernando Pérez, Rocío Giaccone, Leonardo Iturmendi, Mariana Stilman, Julio Cuomo, Alejandra D. Martínez, Mariano Camaño, Silvia Corbalán, Diego Otero, Silvia Paredes, Mariano De Martino, Daniela Ferreyra, Mateo Mercep, Josefina Aguilera, Matías Nanni y Cintia Lorenzo.

Por su parte, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad presentará una nómina encabezada por Nicolás del Caño, Mónica Schlotthauer, Christian Castillo y Ana Paredes Landman. Los siguen Pablo Giachello, Sofía Martínez Naya, Guillermo Pacagnini, Liliana Kunis, Carlos Lastra, Nathalia González, Jeremías Cantero, Paula Alfaro, Norberto Señor, Andrea Lanzette, Gustavo Michel, Karen Leguizamón, Emiliano Bonfiglio y Gabriela De la Rosa.