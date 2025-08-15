A 7 años de la tragedia de Moreno, Educación homenajeó a Sandra y Rubén

Se descubrió una placa en memoria de los trabajadores de la educación que perdieron la vida cumpliendo su tarea de todos los días.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires rindió homenaje a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, trabajadores de la educación que fallecieron en agosto de 2018 a causa de una explosión en la Primaria 49 de Moreno.

En el hall central de la sede de la cartera educativa, en La Plata, se descubrieron mariposas de cerámica junto a una placaconmemorativa con laleyenda “Sandra y Rubén presentes”, que recuerda su compromiso y dedicación como trabajadores de la educación.

La actividad estuvo encabezada por el director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni, representantes del Frente Gremial Docente Bonaerense,la directora de la escuela de Moreno Élida Cisterna, la vicedirectora Gabriela Bertola, docentes de la institución y auxiliares. En un clima de profundo respeto, se reafirmó el compromiso del Estado provincial con la memoria, la verdad y la justicia, así como con el fortalecimiento de las condiciones de infraestructura y seguridad en todas las escuelas bonaerenses.

“Sandra y Rubén integran la nómina de los grandes nombres de las y los compañeros educadores. Están en nuestro corazón junto a las y los educadores desaparecidos, Isauro Arancibia, Carlos Fuentealba, integrando una lista amorosa y profunda: la de las y los docentes que admiramos, queremos, respetamos, seguimos y tomamos como ejemplo”, expresó el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, visiblemente emocionado.

Sandra, vicedirectora a cargo de la escuela, y Rubén, auxiliar e instructor de carpintería del Centro de Formación Laboral 403, fallecieron mientras preparaban el desayuno para las y los estudiantes, como consecuencia de un escape de gas denunciado reiteradas veces y nunca reparado. Desde 2022, el 2 de agosto integra el calendario escolar como Día de la Escuela Pública Digna y Segura.