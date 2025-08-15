Kicillof: “Mientras Milei apuesta al egoísmo, nosotros respondemos con más Estado”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este jueves que mientras el gobierno del presidente Javier Milei “apuesta al egoísmo”, la administración provincial responde con “más Estado”.

“Mientras el Gobierno nacional apuesta al egoísmo y al ‘sálvese quien pueda’, nosotros respondemos con más Estado: no podemos dejar solos a aquellos que ponen el cuerpo cada vez que se los necesita”, enfatizó Kicillof durante un acto en Ensenada.

El mandatario reiteró su llamado a “defender” la provincia del ajuste libertario en las próximas elecciones legislativas. “El 7 de septiembre vamos a defender las escuelas, los hospitales y las fuentes de trabajo”, enfatizó Kicillof al inaugurar el nuevo cuartel de Bomberos Voluntarios de Punta Lara.

El gobernador estuvo acompañado de la vicegobernadora y candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección electoral, Verónica Magario, con quien además entregaron títulos de propiedad a familias del distrito y equipamiento para escuelas del Servicios Alimentario Escolar (SAE).

Estuvieron también el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de Almirante Brown y candidato a legislador por la Tercera, Mariano Cascallares.

Más temprano, Kicillof había encabezado un acto en La Plata, donde consideró que es necesario que el “enojo” contra el “ajuste” del gobierno de Milei se exprese “en las urnas, eligiendo la boleta de Fuerza Patria”.

“Necesitamos que el enojo y la indignación contra el ajuste no se expresen solo entre cuatro paredes: debe ser también en las urnas, eligiendo la boleta de Fuerza Patria, que es la única que el 7 de septiembre va a defender los derechos”, sostuvo Kicillof durante un acto en La Plata junto al intendente local, Julio Alak.

El mandatario redobló su mensaje en clave electoral al resaltar la relevancia de los comicios legislativos para “frenar” los recortes del gobierno libertario en la provincia de Buenos Aires.

“En las próximas elecciones se juega un partido muy importante: debemos decidir si le ponemos un freno a Milei o si le damos un cheque en blanco para que profundice la motosierra contra la producción y el trabajo”, contrastó Kicillof.

Y añadió que, aunque el Gobierno nacional esté empeñado en “destruir el federalismo y desfinanciar a la provincia”, su administración incrementa los “esfuerzos para sostener las obras que mejoran las condiciones de vida de nuestro pueblo”.

El gobernador se expresó de esta manera en el marco de la inauguración de la obra de ensanche y repavimentación de la Diagonal 74.