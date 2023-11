Elecciones 2023, En la región el favorito fue Massa

Así se expresó la gente con su voto en Malvinas Argentinas, José C. Paz y Merlo, donde el oficialismo se impuso cómodo, al igual que lo que fueron en las comunas los jefes comunales. San Miguel, en tanto, eligió a Milei por 2 puntos porcentuales.

Los intendentes de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas y Merlo tuvieron un rol clave en estos comicios que pasaron, donde a través del balotaje se decidió la suerte del próximo Presidente de la Nación.

Tanto Mario Ishii, como Leonardo Nardini y Gustavo Menéndez (ganadores en sus distritos) le dieron el triunfo por amplio margen a Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria que finalmente quedó en segundo lugar, a 11 puntos de Javier Milei de La Libertad Avanza. En San Miguel, donde el jefe comunal ganador fue Jaime Méndez (de Patricia Bullrich) la gente le dio el triunfo al libertario, aunque el tigrense obtuvo un buen caudal de votos.

Malvinas Argentinas tuvo la particularidad de que en todas las localidades Massa se impuso, por eso el contundente triunfo del 56 por ciento por sobre el 43 de Milei. Recordemos que este distrito fue uno de los que más votos le aportó al oficialismo nacional y al provincial, en el que Axel Kicillof ganó sin fisuras su reelección.

“Como argentinos de bien que somos, vamos a estar siempre desde nuestro humilde lugar, desde nuestro amado distrito para colaborar a seguir fortaleciendo a una provincia y una Argentina mejor y obviamente, al Malvinas que todos queremos, que sea el lugar de la familia que vamos construyendo día a día”, expresó Leonardo Naridni a través de sus redes sociales.

Seguido, agregó que serán «el Malvinas de los polideportivos para nuestros chicos, para sacarlos de la calle, el que se conecta a través de las troncales principales que nos generan más conectividad y más posibilidades. Seremos el Malvinas que va a defender que aquellos proyectos que ya están encarrilados, sean respetados para que nuestros vecinos tengan más servicios y que obviamente puedan seguir creciendo en el lugar que todos queremos. Y así con la misma convicción de siempre”.

Finalmente, el intendente aseguró que son “respetuosos del voto popular y la elección de la mayoría”, por eso “nuestra responsabilidad es seguir gobernando para las y los malvinenses, para quienes nos acompañaron con el voto y para quienes no”.

En el caso del partido paceño también hubo un triunfo sin problemas para Massa. Este es un distrito netamente peronista y así lo demostró, consiguiendo que el 60 por ciento de sus habitantes autorizados para votar lo hagan por el ministro de Economía nacional, y que el 40 se incline por la propuesta disruptiva libertaria. El intendente Mario Ishii aún no se pronunció sobre el resultado electoral, sin embargo, la última publicación fue una foto de él emitiendo su voto y pidiendo de que vayan a votar tranquilos porque los comicios se estaban desarrollando con normalidad.

Otro lugar donde Massa fue el más elegido fue en Merlo, tierra de Gustavo Menéndez donde el resultado es muy similar al de José C. Paz, donde décimas más décimas menos también la proporción de votos fue de 60 a 40.

“No estaba preparado para dar este discurso, quería dar otro, pero quiero empezar diciéndoles que realmente estoy muy orgulloso de todo el peronismo de Merlo. Aunque no nos alcanzó, se ha defendido con mayor éxito al peronismo”, empezó diciendo.

Por otra parte, destacó la labor de Sergio Massa al momento de ponerse al frente del Ministerio de Economía y lo que hizo. Asimismo, expresó: “Queda una gran tarea por delante, porque nos la mayoría del pueblo merlense no ha elegido para que sigamos siendo custodios de la salud pública, de la educación pública, de nuestra Universidad Nacional del Oeste, de los trabajadores, de los incapacitados y de los abuelos”.

“Nosotros no vamos a ser una piedra en el camino, no vamos a poner palos en la rueda, vamos a hacer escuchar a contra voz cuando intenten, si es que intentan, meterse con los derechos consagrados de nuestro pueblo”, continuó Menéndez. También detalló que “este municipio no va a dar un solo paso atrás y nos pondremos a disposición de nuestra provincia de Buenos Aires, de nuestro gobernador”. “No solamente tendremos que defender el distrito, tendremos que defender la provincia de Buenos Aires”, lanzó.

El caso que cambia la ecuación es San Miguel, distrito identificado con Juntos por el Cambio del ala de Patricia Bullrich, quien brindó su apoyo tras las generales a Javier Milei, no así la cúpula política del ejecutivo local, salvo Pablo de la Torre, concejal electo que asumirá el 10 de diciembre.

Aquí fue el libertario el más elegido en varias localidades: Bella Vista, Muñís y parte de Santa María, Campo de Mayo y San Miguel centro. El resto de la Ciudad Santa María se inclinó por Massa. Por eso los resultados quedaron 51 a 49 en favor de Milei. Casi un llamativo empate.

Cabe destacar que en las últimas horas viene circulando una información que va tomando fuerza y es que Pablo de la Torre podría llegar a ser parte del gabinete nacional de Javier Milei. Por supuesto que aún falta para saberlo, pero es el trascendido del momento.