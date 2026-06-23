El tren Retiro-Junín volvió a detenerse en Manzanares, Cabred y Cortínez

Las localidades de Pilar y Luján recuperaron una conexión ferroviaria histórica con la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue celebrada por vecinos, comerciantes y referentes locales, que destacan el impacto positivo para la movilidad y el turismo.

El servicio de larga distancia que une Retiro con Junín incorporó tres nuevas paradas intermedias y volvió a detenerse en las estaciones Manzanares, Dr. Domingo Cabred (Open Door) y Cortínez, restableciendo una conexión ferroviaria que se había perdido hace más de 15 años.

La novedad fue muy bien recibida en estas localidades, ya que permite recuperar un servicio clave para vecinos, estudiantes, trabajadores y visitantes que utilizan el tren como alternativa de transporte.

A partir de esta modificación, las formaciones del ferrocarril San Martín que parten diariamente desde Retiro a las 18.15 realizan paradas en José C. Paz, Pilar, Manzanares, Cabred, Cortínez, Mercedes, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco, O’Higgins y Junín. En sentido contrario, los servicios salen desde Junín de lunes a sábados a la 1.10 y los domingos y feriados a la 1.31.

La recuperación de estas estaciones representa un hecho significativo para la región. En el caso de Cortínez, la parada programada había sido eliminada a comienzos de 2011, cuando el servicio era operado por Ferrobaires. Durante algunos años continuó funcionando como parada facultativa, es decir, únicamente cuando algún pasajero solicitaba ascender o descender, hasta desaparecer por completo de la grilla oficial alrededor de 2017.

Posteriormente, con el cierre de Ferrobaires y el traspaso de los servicios al Estado nacional, el tren continuó circulando entre Retiro y Junín sin detenerse en la localidad.

La vuelta del servicio genera expectativas especialmente en Cortínez, una localidad que en los últimos años se consolidó como uno de los destinos rurales más elegidos del partido de Luján. Su perfil gastronómico, sus construcciones históricas vinculadas al ferrocarril y la tranquilidad de sus calles atraen habitualmente a visitantes que buscan realizar escapadas de cercanía.

Además del beneficio turístico, la medida mejora la conectividad para cientos de vecinos de Manzanares, Open Door y Cortínez, que vuelven a contar con una alternativa de transporte ferroviario para llegar a distintos puntos de la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires.

La recuperación de estas paradas marca un nuevo capítulo para localidades que durante años reclamaron el regreso del tren y que hoy vuelven a estar conectadas a través de uno de los servicios ferroviarios más importantes del interior bonaerense.