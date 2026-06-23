El oficialismo logró frenar la sesión para interpelar a Manuel Adorni en Diputados

La oposición no alcanzó el quórum reglamentario en la Cámara de Diputados y la sesión especial que había convocado para tratar los proyectos que planteaban la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se cayó.

A las 14.31 horas, al haber transcurrido la media hora de yapa que tienen los convocantes para juntar el número, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le bajó el martillo a la sesión: apenas 117 legisladores habían ocupado sus bancas, una docena menos del mínimo requerido.

La clave para desactivar la sesión fue una jugada de ajedrez que se había gestado en las 48 horas previas, y consistió en el acuerdo del oficialismo con las bancadas aliadas para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el martes 30 de este mes a fin de tratar los mismos seis expedientes vinculados al jefe de Gabinete caído en desgracia.

De esta manera, el oficialismo no solamente hará caer la sesión y ganará una semana para «descansar» del tema Adorni, sino que además se garantizará una dinámica de trabajo de comisión con control absoluto de los tiempos, sin obligación de dictaminar en plazos establecidos, pudiendo incluso correr el arco hasta después del Mundial de fútbol y de las vacaciones de invierno.

El objetivo de la oposición de cara a la sesión pedida para este martes a las 14hs era emplazar con mayoría simple a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para someterlas a un cronograma urgente, con el mandato de dictaminar en plazos perentorios.

Dentro de los 117 diputados presentes, estuvieron la enorme mayoría de Unión por la Patria, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos diputados de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano, Karina Banfi y algunos más.

En cambio, se ausentó llamativamente la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, así como otros diputados que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

No sorprendió la ausencia del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal, que son los bloques con los que La Libertad Avanza había pactado el boicot al quórum.