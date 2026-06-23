De San Miguel al Mundial: Benja, el chico que llevó la pelota en el debut de Argentina

El joven arquero, que fue elegido entre cientos de participantes de todo el país para representar a la Argentina en la Copa Kia, vivió un momento inolvidable al ingresar al campo de juego como Ball Carrier en el debut de la Selección en el Mundial 2026.

Para muchos chicos que sueñan con el fútbol, estar cerca de la Selección Argentina ya es un premio enorme. Para Benjamín Rodríguez, arquero de San Miguel, la experiencia fue mucho más allá: terminó llevando la pelota al centro del campo de juego en el partido debut de Argentina en el Mundial 2026.

La historia comenzó cuando fue seleccionado entre cientos de arqueros de distintos puntos del país para representar a la Argentina en la Copa Kia, un torneo organizado por uno de los principales patrocinadores de la Copa del Mundo.

El certamen se dispu tó en Los Ángeles y reunió a jóvenes futbolistas de diferentes países. Allí, Benja no solo cumplió una destacada actuación bajo los tres palos, sino que además llevó la cinta de capitán.

Durante su estadía en Estados Unidos vivió experiencias únicas. Compartió encuentros con grandes figuras del fútbol internacional como Thierry Henry, Kaká, Juan Sebastián Verón y otras leyendas del deporte.

Pero esto non termina acá. Gracias a su desempeño, su liderazgo dentro del grupo y su rol como capitán, fue elegido para cumplir una función muy especial en el Mundial: convertirse en Ball Carrier, el joven encargado de ingresar la pelota oficial al campo de juego antes del inicio del partido.

Así fue como el arquero de San Miguel tuvo el privilegio de caminar frente a miles de espectadores y millones de televidentes en todo el mundo para llevar la pelota del encuentro que marcó el debut de la Selección Argentina en la última Copa del Mundo de Lionel Messi. Y, es más, estuvo al lado del capital argentino e incluso le sacó una sonrisa.

Una imagen que recorrió el planeta y que para Benja quedará guardada para siempre. Desde una cancha de San Miguel hasta el escenario más importante del fútbol mundial, el joven arquero escribió una historia que demuestra que los sueños, con esfuerzo y dedicación, pueden hacerse realidad.