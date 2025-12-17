El programa Oficios y Salidas Laborales formó a más de 1.500 vecinos y vecinas

El acto de entrega de certificados se realizó en el Polideportivo Braian Toledo. Acompañaron a los homenajeados, Luis Vivona, Daniel Morard, docentes y familiares. El segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2025 de los cursos y talleres del programa de Oficios y Salidas Laborales, tuvo un cierre memorable.

El Polideportivo Braian Toledo, de la ciudad de Los Polvorines, fue el escenario de celebración de la entrega de certificados a los egresados del segundo cuatrimestre del Centro Municipal de Estudios (CME) del municipio de Malvinas Argentinas. En esta oportunidad, más de 1.500 vecinos y vecinas finalizaron su formación en alguno de los cursos y talleres del programa de Oficios y Salidas Laborales.

El diputado provincial Luis Vivona estuvo junto a los egresados y expresó: “El Centro Municipal de Estudios es el resultado de una política pública que nació en 2015, impulsada por el intendente Leo Nardini, con un objetivo claro: generar oportunidades reales de formación para que los vecinos de Malvinas Argentinas puedan capacitarse, perfeccionarse en distintos oficios y acceder al mercado laboral, especialmente al que ofrece nuestro parque industrial”.

Los cursos y talleres que se brindan en el centro son: mecánico del automotor, repostería artesanal, panadería, electricidad, chef, reparación de PC, diseño gráfico, modista, maquillaje social, auxiliar de sommelier, peluquería, barbería, herrería, reparación de electrodomésticos, carpintería, lenguaje de señas, entre otros.

Además, durante 2025 se incorporaron nuevas formaciones en el marco de “Malvinas Tech”, con cursos digitales orientados a los oficios del futuro. Algunas de las nuevas propuestas son robótica, programación, inteligencia artificial, reparaciones tecnológicas actuales, desarrollo de videojuegos, educación financiera y marketing digital, entre otras.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Lic. Daniel Morard, brindó el discurso de egreso y expresó: “Es momento de felicitar a los egresados y egresadas por todo lo que han aprendido pero también, por todo lo que le devuelven como vecinos a la comunidad de Malvinas Argentinas. Les queremos agradecer por confiar en esta idea que tuvo el diputado provincial Luis Vivona, y que llevó adelante nuestro intendente Leo Nardini junto a todo el equipo. Un proyecto que ya hace casi diez años que llevamos adelante con muchísimo orgullo”.

Morard recordó también: “Hay muchas historias de vecinos que empezaron a cocinar en el garaje de su casa y que ahora viven de su emprendimiento, y muchos otros que el próximo año piensan anotarse para cursar su tercer o cuarto taller, y vuelvo a decirlo, por supuesto que esto es algo que nos da orgullo de ser malvinenses”.

También acompañaron el acto de egreso del CME, la subsecretaria de Monitoreo Institucional, Dra. Gabriela Amin; la directora general del Centro de Atención Municipal, Florencia Neira; el director general de Educación, Alfredo Sánchez; y la directora de Articulación con DIEGEP, Daiana Castiglia.

Este nuevo egreso representa no sólo la culminación de una etapa de aprendizaje, sino también el comienzo de nuevos proyectos personales y laborales para más de 1.500 vecinos y vecinas, reflejando el impacto concreto de una política pública que apuesta a la educación, el trabajo y el crecimiento de la comunidad.