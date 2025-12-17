El Concejo Deliberante de Merlo inició una nueva etapa con la asunción de concejales

Los concejales electos por el voto popular en 2025 prestaron juramento en el Honorable Concejo Deliberante de Merlo, en el marco de la sesión preparatoria que contó con la presencia del intendente Gustavo Menéndez, autoridades municipales y vecinos del distrito.

Durante la jornada se formalizó la incorporación de los nuevos ediles y se resolvió la conformación de las comisiones permanentes, cuya integración fue modificada tras la renovación de bancas.

En ese contexto, Alejandra Hahn renovó su mandato como presidenta del Honorable Concejo Deliberante y tomó juramento a once concejales electos. Asimismo, la concejal Carolina Lescano asumió como vicepresidenta primera, Raúl Omar Lorenzo como vicepresidente segundo y Juan Carlos Ruiz renovó su función como secretario del cuerpo legislativo.

Al tomar la palabra, el intendente Gustavo Menéndez destacó la importancia de priorizar el bienestar común y expresó: “El mensaje hacia todos es anteponer los sagrados intereses de nuestro pueblo y de la Patria frente a las distintas peleas y discusiones que pueden darse en el ámbito local, provincial o nacional. Lo más importante que tenemos es nuestro pueblo”.

Por su parte, la presidenta del HCD, Alejandra Hahn, resaltó el clima de la sesión y señaló: “Fue una jornada en paz, donde se renovó el recinto gracias al ejercicio democrático. Todos los concejales están motivados para trabajar por un Merlo que satisfaga a los vecinos”.

Los nuevos integrantes del cuerpo legislativo ejercerán funciones durante el próximo período, en el que abordarán diversos proyectos de ordenanza destinados a beneficiar a la comunidad de Merlo.

Por la tarde, también prestaron juramento los consejeros escolares electos por los vecinos del distrito, en un acto realizado en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, que contó con la presencia del intendente y autoridades locales.

En la ocasión, el jefe comunal remarcó el valor de la jornada democrática y subrayó la necesidad de que consejeros y funcionarios trabajen de manera conjunta, más allá de las diferencias partidarias, en favor de la educación en Merlo.