Emergencias San Miguel, presente en las peregrinaciones a Luján 2025

El sistema Emergencias San Miguel participó de las dos importantes peregrinaciones a la Basílica de Luján este año, tanto en la juvenil de octubre como la semana pasada en el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

Se trata de un operativo especial realizado por un equipo de 32 personas: 6 médicos, 7 enfermeras de emergencias, 4 estudiantes del último año de la escuela de enfermería municipal, 2 administrativas, además de rescatistas, instructores de RCP y bomberos.

Para realizar sus tareas de apoyo a los vecinos que participaron de las peregrinaciones, el municipio de San Miguel brindó un vehículo de logística y 4 Unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM) de alta complejidad, además de una carpa sanitaria también de alta complejidad.

El sistema de Emergencias San Miguel, al que se accede llamando al número 107, es el dispositivo que desde el año pasado reemplaza al SAME en el distrito: recibe 40 llamados por día y más de 10.000 anuales.